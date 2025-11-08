La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Producción de queso de cabra murciano en una quesería de Calasparra. EFE

La Comisión Europea ve en Mercosur una gran vía de mercado para la carne de cerdo, vinos y quesos murcianos

El acuerdo elimina aranceles a muchos productos agroalimentarios y protegerá a los caldos de Jumilla y Yecla

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Bruselas

Sábado, 8 de noviembre 2025, 08:11

Comenta

Europa y los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) pondrán en marcha previsiblemente antes de terminar el año el mayor acuerdo de libre ... comercio del mundo, una alianza que ha tardado en fraguarse un cuarto de siglo y que trata de salvar las políticas proteccionistas y las guerras arancelarias del actual contexto político global. La reducción de tasas y el aumento de las exportaciones a un menor coste es uno de los atractivos que la Comisión Europea intentar vender ante la oposición frontal de sectores como el agrario español, que ve en este pacto la vía de entrada de un mayor volumen de alimentos que termine por dañar a los productores europeos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La oposición con la que ganarás más de 5.000 euros mensuales: «No necesitas título universitario»
  2. 2 La confesión del joven que asfixió a su novia de 19 años en Librilla: «Se me ha nublado la cabeza; la he cogido del cuello y he apretado»
  3. 3 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  4. 4 Prisión provisional para el nuevo detenido por el asesinato de dos ecuatorianos en Mazarrón
  5. 5 Cazado en una pedanía de Murcia por circular en un patinete a 99 km/h
  6. 6

    Más autoridad para el profesor y mano dura contra los acosadores en la Región de Murcia
  7. 7

    El plan de Arribas: austeridad, recortes, evitar el concurso y potenciar la cantera
  8. 8

    La Navidad arrancará en Murcia con un espectáculo de encendido en Belluga
  9. 9

    Nuevos autobuses eléctricos comenzarán a prestar servicio a partir de la próxima semana en las líneas autonómicas que gestiona Murcia
  10. 10

    La precariedad avanza en la Región de Murcia y empeora la situación de la clase media

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Comisión Europea ve en Mercosur una gran vía de mercado para la carne de cerdo, vinos y quesos murcianos

La Comisión Europea ve en Mercosur una gran vía de mercado para la carne de cerdo, vinos y quesos murcianos