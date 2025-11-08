La Comisión Europea ve en Mercosur una gran vía de mercado para la carne de cerdo, vinos y quesos murcianos

Europa y los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) pondrán en marcha previsiblemente antes de terminar el año el mayor acuerdo de libre ... comercio del mundo, una alianza que ha tardado en fraguarse un cuarto de siglo y que trata de salvar las políticas proteccionistas y las guerras arancelarias del actual contexto político global. La reducción de tasas y el aumento de las exportaciones a un menor coste es uno de los atractivos que la Comisión Europea intentar vender ante la oposición frontal de sectores como el agrario español, que ve en este pacto la vía de entrada de un mayor volumen de alimentos que termine por dañar a los productores europeos.

Para arreglar las diferencias, el Gobierno comunitario propuso recientemente unas cláusulas de salvaguarda para proteger los productos agrícolas y ganaderos más sensibles (carne de vacuno, aves de corral, arroz o huevos) fijando cuotas a la mercancía importada a la Unión Europea o suspendiendo temporalmente las preferencias arancelarias si se dispara el envío de determinados productos o si los precios son un 10% más bajos que los del mercado europeo. Poco a poco, la mayoría de estados se han ido posicionando a favor, entre ellos España, que ve en la nueva alianza un ahorro de 500 millones de euros en tasas y un incremento de las exportaciones a los países del Mercosur del 40%.

La UE ve una gran oportunidad de negocio en la exportación de carne porcina de la Región de Murcia ahora que países como China han incrementado la presión arancelaria sobre este producto. Otros que podrían sacar ventaja son los vinos y quesos, que aspiran a lograr un incremento del consumo en Mercosur. Las bodegas regionales, en concreto, podrían aumentar un 50% sus ventas, pero además perderían el 35% de tasas arancelarias que pagan ahora. La salvaguarda planteada por la Comisión protege de imitaciones a los vinos de Jumilla y Yecla (no menciona Bullas), al estar catalogados como Denominación de Origen Protegida por la Unión. Las ventajas comerciales se extenderían a México gracias a la ampliación del acuerdo que ya mantiene con Europa.

190 millones de euros en exportaciones desde la Región a los países del Mercosur en 2024

A Bruselas le interesa el pacto para incrementar las exportaciones del sector industrial (automoción, maquinaria, productos químicos o telecomunicaciones), y a los países sudamericanos mejorar los envíos de pienso y carnes de vacuno y aviar a la eurozona. La Región de Murcia tiene actualmente un saldo comercial negativo con Mercosur. La importación de hidrocarburos, piensos y otros productos agroalimentarios sumaron 789 millones de euros en compras a Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay en 2024, frente a los 190 millones de euros en exportaciones, sobre todo combustibles, bebidas o maquinaria industrial.

Controles fronterizos

Europa pretende establecer controles sobre fitosanitarios y bienestar animal en estos países para garantizar la normativa comunitaria y comprobar los residuos que aparecen en hortalizas, frutas o carne que se importen desde Mercosur. Sin embargo, es consciente de la dificultad de obligar a seguir una línea de producción conforme a las exigencias que sí tienen que cumplir los agricultores y ganaderos europeos. En Bruselas no quieren interferir en la soberanía nacional de dichos países.

Esos controles y las salvaguardas, que arrojan dudas sobre su aplicación real, no convencen a los productores europeos, que ven cómo sigue llegando cargamentos de cítricos desde los estados del Mercosur con presencia de plagas y enfermedades como la mancha negra, el cancro bacteriano o el hongo Elsinoë.