Puesto de mercadillo de venta de tomates en Cabo de Palos (Cartagena). Pablo Sánchez/ AGM

Europa reconoce el daño del tomate marroquí porque «ahora producen todo el año»

El comisario de Agricultura, Christophe Hansen, apuesta por llevar los controles fitosanitarios a los países que exportan a la UE

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:14

El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos para extender las ventajas arancelarias de las que goza el reino vecino sobre los cultivos ... del Sáhara Occidental ha elevado el tono de las críticas de los agricultores de la Región de Murcia. La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obligaba a fijar el origen de los productos como saharauis y no como marroquíes llevó a la Comisión Europea a maniobrar para buscar un atajo legal que permitiera ese reconocimiento pleno. La decisión llega en un momento de gran expansión de la producción de tomate en Marruecos y de avances en los planes para sumar 5.000 nuevas hectáreas de cultivo en invernadero en el polémico territorio de la costa atlántica.

