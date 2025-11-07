La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Cultivo de fruta de hueso regado con agua de pozos en Jumilla. Andrés Molina / AGM

La UE no aplazará el cierre de acuíferos en la cuenca del Segura pero será flexible con sus exigencias ambientales

La Comisión Europea relega la desalación y la construcción de embalses a las últimas opciones dentro de su estrategia sobre eficiencia hídrica

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Bruselas

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:04

Comenta

El fin de las extracciones de agua en los acuíferos sobreexplotados de la cuenca del Segura no encontrará en 2027 una moratoria. La Comisión Europea ... tiene claro que ese año es la fecha límite en la cual todos los países comunitarios deberán alcanzar los objetivos ambientales establecidos en la directiva marco del agua, es decir, revertir el deterioro hídrico que sufren las reservas subterráneas más degradadas. La demarcación levantina tiene un exceso de explotación de los acuíferos de 212 hectómetros cúbicos al que habrá que poner remedio sustituyendo este volumen por agua desalada, como ya lleva a cabo la Confederación Hidrográfica del Segura.

