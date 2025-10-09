Alerta roja por la dana en media Región de Murcia y clases suspendidas en trece municipios este viernes La lluvia deja en el primer día del episodio inundaciones en la capital, Torre Pacheco y Cartagena. La Aemet prevé hasta 180 litros en 12 horas en la segunda jornada del temporal

A. Gómez / A. Gil Ballesta Jueves, 9 de octubre 2025, 21:33 | Actualizado 22:19h. Comenta Compartir

El Campo de Cartagena y Mazarrón estarán este viernes con aviso rojo ante el nuevo episodio de fuertes lluvias previstas tras descargar este jueves ya con fuerza las nubes en la Región de Murcia, sobre todo en el litoral y en la Vega del Segura. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) elevó la alerta ante la llegada de la dana 'Alice', que, tal como confirmaron las previsiones, ha traído precipitaciones generalizadas, con momentos de una especial intensidad. Se llegaron a recoger más de 40 litros en una hora en algunos puntos como la ciudad de Murcia. Un volumen de lluvia que se prevé pueda elevarse de forma importante este viernes. En concreto, la previsión es que puedan descargar hasta 60 litros en una hora y 180 litros en 12 horas. De hecho, el paso de nivel de alerta naranja a rojo empieza a las 10 de la mañana y finalizará a las 12 de la noche.

Ante estas previsiones, la Comunidad Autónoma acordó en principio suspender las clases para esta jornada en los centros educativos de los municipios Cartagena, San Javier, San Pedro del Pinatar, La Unión, Torre Pacheco, Mazarrón, Los Alcázares, Fuente Álamo, Beniel y Santomera. Además de en las pedanías de Murcia de Lobosillo, Sucina, Jerónimo y Avileses, Gea y Truyols, Los Martínez del Puerto, Valladolises, El Raal, Zeneta y Corvera; las pedanías de Lorca de Ramonete y Morata; y la pedanía de Totana de El Paretón.

Así se acordó en la reunión del Consejo de Gobierno, donde también se decidió el cierre para este viernes de los centros sociales y centros de días de atención temprana, de personas mayores, de promoción de la autonomía personal para personas con discapacidad en los municipios que están en alerta. Asimismo, las tres universidades -UMU, UPCT y UCAM-, suspendieron las clases. Así lo anunció el presidente regional, Fernando López Miras, y lo confirmaron las propias instituciones docentes. También se anularonn los cursos de formación del SEF presenciales en los municipios afectados, esta medida afectó a 272 cursos y a unos 4.000 alumnos.

Hay numerosos actos suspendidos por toda la Región de Murcia para la jornada de este viernes. El Hermosa Fest ha cancelado los conciertos de la primera jornada del festival. También se han suspendido este viernes todos los actos de la Feria del Libro de Murcia. Los centros de de visitantes de Las Salinas, en San Pedro del Pinatar, y el de Las Cobaticas, en Calblanque, no abrirán este viernes.

La lluvia arreció también con fuerza en la ciudad de Murcia a mediodía, en el centro con especial virulencia. El chaparrón dejó casi un litro por metro cuadrado de agua por minuto. Según los registros de la CHS, el pluviómetro de La Fica recogió 38 litros/m2 entre las 14 y las 14.45 horas. El Ayuntamiento informó del cierre de algunas calles, como la Rambla del Secano en Torreagüera y la avenida Fabián Escribano y la Rambla del Carril Marqués de Beniaján, ambas en Beniaján.

Aunque el dato más alto acumulado se registró en el pluviómetro de Aguas de Murcia del Reguerón, que se encuentra en la pedanía de Los Dolores, donde se contabilizaron hasta 68 litros por metro cuadrado en apenas dos horas. Y según los registros, el volumen alcanzado en las últimas 6 horas alcanza los 104 litros/m2.

En Cartagena, sobre las 12.30 horas arreció una intensa tromba de agua. Después se cortó el tráfico en el Camino del Sifón por acumulación de agua de lluvia a las 15.45 de esta tarde. El corte afectó desde la carretera de La Palma hasta el ancla, sin conexión a El Bohío, Santa Ana y Molino Derribao. Varias zonas quedaron con las calles anegadas. En puntos de barrio Peral y José María de la Puerta la acumulación de agua desaconsejaba coger los vehículos.

Por otra parte, el Ayuntamiento de la ciudad portuaria habilitó el pabellón municipal del polígono Cabezo Beaza como lugar de referencia para acoger a personas desplazadas por la lluvia. Y en Los Alcázares el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Región de Murcia acogió en la noche de este jueves a 5 personas en situación de vulnerabilidad debido a las inundaciones.

Las autoridades municipales también ordenaron el desalojo de las personas que se encuentren en el camping Villas Caravaning, además de recomendar la evacuación de residentes en Bahía Bella. Igualmente, agentes de Policía Local y efectivos de Protección Civil se desplegaron por todo el municipio, con prioridad en las zonas de rambla, para el control de la evolución del caudal y anticiparse a las incidencias.

Por acumulación de agua en la vía, se suspendió la circulación en la línea de ancho métrico entre Cartagena y Los Nietos, según informó el operador Adif. Por lo que respecta a otros municipios de la comarca, en algunas calles de la pedanía de Roldán, en Torre Pacheco, los coches tuvieron que subirse sobre aceras y rotondas para salvar la acumulación de agua. También se cortó al tráfico la RM-F51 de Torre Pacheco por el desbordamiento de un canal de riego.

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, convocó este jueves a «todos los organismos estatales para analizar la situación y coordinar el oportuno dispositivo ante la activación de avisos rojo y naranja». Destacó que «todos los recursos del Estado están movilizados para actuar. Máxima precaución». No obstante, destacó a primera hora de la tarde la ausencia de incidentes.

En el municipio cartagenero, el Ayuntamiento activó durante la mañana del jueves sus servicios municipales en fase de preemergencia y pidió a la población revisar las bajantes de cubiertas y terrazas, mantener limpios los imbornales de sótanos y garajes, evitar aparcar en ramblas, o vadear con vehículos zonas inundadas o cauces de ramblas. Además, se ha procedido a balizar el perímetro de árboles de gran porte y al cierre de parques públicos.

Un herido en Murcia

En Murcia, el alcalde José Ballesta reunió a la comisión de seguimiento ante una situación que calificó de «tensa espera». Informó de que, en el apartado de daños personales, solamente se produjo un herido, un vecino de 90 años de la pedanía de Los Dolores, donde se desprendió un techo. Ballesta aseguró que se trataron de heridas leves en cara y brazos que no requirieron traslado hospitalario. Para este viernes, se han modificado algunas rutas de transporte urbano y se han suspendido las que circulan hasta las universidades.

También en la capital, las fuertes precipitaciones provocaron desperfectos en la Biblioteca Regional. Según la Comunidad, «si no se producen nuevos daños, reabrirá el próximo lunes en su horario habitual». Desde el Ejecutivo autonómico apuntan que «pese a las obras de rehabilitación finalizadas este año, el edificio, de titularidad del Ministerio de Cultura, vuelve a sufrir filtraciones» por lo que el Gobierno regional reclamó «una actuación definitiva».

Más allá del campo de Cartagena y Mazarrón, el resto de la Región de Murcia se encontraba este jueves en aviso amarillo, produciéndose intensos chubascos en distintas zonas. Sin embargo, en las comarcas más al interior, como el Altiplano y el Noroeste, las precipitaciones fueron de menor importancia. Mientras tanto, desde Aemet se elevó para este viernes también el nivel naranja de aviso por fuertes precipitaciones en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas.

134 llamadas a 112

El 112 Región de Murcia recibió hasta las 22 horas de este jueves 134 llamadas, los municipios con más incidencias fueron Murcia (51), Cartagena (31), Torre Pacheco (23) y La Unión (10). La mayoría de los asuntos fueron obstáculos en la vía y achiques de agua. Además se realizaron 2 rescates. Ninguno de los incidentes tuvo consecuencias graves.

El Gobierno regional exige la ejecución urgente de las obras contra inundaciones

El portavoz del Ejecutivo regional, Marcos Ortuño, reclamó este jueves la ejecución urgente por parte del Gobierno central de las obras pendientes contra inundaciones en la Comunidad. «No podemos esperar más. No podemos seguir soportando la desidia ante obras que son imprescindibles para minimizar los efectos de las lluvias torrenciales», afirmó Ortuño durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia.

En esa reunión, se analizaron los informes remitidos por las consejerías de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca; Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor; y Fomento e Infraestructuras, acerca de las obras pendientes por parte del Estado contra inundaciones. Así, se constató el retraso en la ejecución de las obras del Plan de Gestión del Riesgo de Inundaciones de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), imprescindibles para minimizar los efectos de las lluvias torrenciales.

Ortuño informó de que no ha recibido respuesta a las reiteradas peticiones de información solicitadas al Ministerio y a la CHS: «Hemos trasladado que no hay tiempo que perder y que se trata de un asunto de máxima urgencia. Pero seguimos igual: promesas, anuncios y más anuncios, pero realidades, cero».

Entre estas actuaciones prioritarias, recogidas en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundaciones, se encuentran, por ejemplo, las presas de laminación en las ramblas de Béjar, La Torrecilla y Nogalte, en Lorca; las actuaciones en las ramblas de la Maraña, Cobatillas, La Higuera y El Albujón, en el entorno del Mar Menor; y la presa de Tabala, cuya licitación ha sido anunciada para no antes de dos años. «La mayoría de esas obras están olvidadas en un cajón», insistió el consejero. En referencia al reciente anuncio de obras para llevar a cabo la presa de Tabala, señaló que el Gobierno central «dice que va a licitar el proyecto a finales del año 2027, o sea, dentro de dos años. Esto no es serio».