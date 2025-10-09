La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Comunicado de la organización. Hermosa Fest

Suspendidos los conciertos del Hermosa Fest del viernes ante la alerta roja por tormentas

La organización del festival adoptó la medida este jueves por la tarde tras las conversaciones mantenidas durante todo el día con los responsables de Emergencias de la Comunidad y el Ayuntamiento de Cartagena y sigue «con atención la evolución de los avisos de las autoridades» para tomar una decisión respecto a la programación del sábado

Daniel Vidal

Daniel Vidal

Jueves, 9 de octubre 2025, 19:47

Comenta

La organización del Hermosa Fest decidió este jueves por la mañana suspender la programación del viernes del festival que tenía previsto celebrarse el fin de semana en el recinto de Trips Summer Club, en Cabo de Palos, ante la alerta roja emitida por la Aemet durante todo el día y hasta las doce de la noche por la amenaza de fuertes lluvias en la zona debido a la dana 'Alice'.

La organización del festival, que ha estado en permanente contacto con la Dirección General de Emergencias de la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Cartagena durante las últimas horas, tomó la decisión ante el riesgo evidente que supone la alerta emitida para la seguridad del público, los artistas y los trabajadores. Ya por la mañana, el Hermosa Fest había comunicado que «la decisión de cancelar el festival no puede basarse únicamente en previsiones, sino en la existencia de riesgos reales que impidan garantizar la seguridad». En la misma nota, la organización advertía de que, «si en las próximas horas el temporal impide terminar el montaje y las condiciones lo hicieran necesario, el festival se suspenderá por motivos de seguridad». Siempre informando, aseguran, «con total transparencia».

El sábado, en el aire

Finalmente, y tras la conversaciones mantenidas entre los organizadores, los responsables de Emergencias de la Comunidad y el Ayuntamiento de Cartagena, el Hermosa Fest tomó la decisión de suspender las actuaciones del viernes a poco más de 24 horas de la apertura de puertas.

Sin embargo, el festival ha dejado una puerta abierta a la celebración del festival en la jornada 'fuerte', la del sábado, con las actuaciones de Ojete Calor, La Casa Azul y Los Zigarros, entre otros. Así, y según el segundo comunicado emitido este jueves, ya por la tarde, la organización asegura que «seguimos con atención la evolución de los avisos de las autoridades para tomar una decisión respecto a los conciertos del sábado, día 11».

Devolución de entradas

En el mismo comunicado, explican que «la devolución del importe de las entradas adquiridas para ese día -viernes-, y la parte proporcional de los abonos, está garantizada». La nota termina asegurando que se informará «de cualquier novedad que se produzca en las próximas horas».

