La dana 'Alice' deja un herido leve de 90 años al desprenderse un techo en la pedanía murciana de Los Dolores El Ayuntamiento también ha informado de las modificaciones que se producirán en el transporte público este viernes, donde la ciudad de Murcia se encontrará en aviso de nivel naranja

Lázaro Giménez Jueves, 9 de octubre 2025, 19:43 Comenta Compartir

El municipio de Murcia vivió este viernes un episodio de fuertes lluvias como preámbulo de lo que la dana 'Alice' apunta a traer ya en la jornada del viernes. El alcalde José Ballesta, que calificó el escenario de «tensa espera», presidió la comisión de seguimiento de la situación meteorológica en la ciudad, donde llegaron a recogerse hasta 68 litros en el Reguerón, junto a Beniaján, en los pluviómetros del Consistorio. En el centro, en la Plaza Circular, el registro fue de 28 litros.

En el apartado de daños personales, el alcalde informó de que solamente se produjo un herido leve, un vecino de 90 años de la pedanía murciana de Los Dolores, donde se desprendió un techo. Ballesta aseguró que se trata de heridas leves en cara y brazos que no requirieron traslado hospitalario.

En cuanto al tráfico en el municipio, detalló que se han producido algunas incidencias con semáforos que se encuentran ya funcionando. Sin embargo, continúa cortada la Avenida de San Javier, a la altura de la rambla del Secano, en Torreagüera; la rambla Carril Marqués, en San José de la Vega; y la calle Joaquina y carril de Torre Abellán, en Avileses.

También ha informado el Ayuntamiento de las alteraciones que se producirán en el transporte público: se han desviado las líneas 30 y 38, que pasan por la rambla del Secano, y tampoco prestarán servicio este viernes las líneas que conectan con las universidades, la 39 y la 26C, ya que se ha suspendido la actividad lectiva.

De igual forma, ha confirmado la suspensión de las clases en los centros educativos de Corvera, El Raal, Gea y Truyols, Avileses, Lobosillo, Los Martínez del Puerto, Sucina, Valladolises y Zeneta. Tampoco habrá actividad en los centros municipales, que permanecerán cerrados. A eso sumó que los centros de estancias diurnas de personas dependientes de Barriomar, Cabezo de Torres y Beniaján no prestarán servicio para evitar los desplazamientos de personas vulnerables.