La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las universidades de la Región también suspenden las clases mañana por la dana
Un vehículo circula bajo la lluvia, en el este del municipio de Murcia. Nacho García

La dana 'Alice' deja un herido leve de 90 años al desprenderse un techo en la pedanía murciana de Los Dolores

El Ayuntamiento también ha informado de las modificaciones que se producirán en el transporte público este viernes, donde la ciudad de Murcia se encontrará en aviso de nivel naranja

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Jueves, 9 de octubre 2025, 19:43

Comenta

El municipio de Murcia vivió este viernes un episodio de fuertes lluvias como preámbulo de lo que la dana 'Alice' apunta a traer ya en la jornada del viernes. El alcalde José Ballesta, que calificó el escenario de «tensa espera», presidió la comisión de seguimiento de la situación meteorológica en la ciudad, donde llegaron a recogerse hasta 68 litros en el Reguerón, junto a Beniaján, en los pluviómetros del Consistorio. En el centro, en la Plaza Circular, el registro fue de 28 litros.

En el apartado de daños personales, el alcalde informó de que solamente se produjo un herido leve, un vecino de 90 años de la pedanía murciana de Los Dolores, donde se desprendió un techo. Ballesta aseguró que se trata de heridas leves en cara y brazos que no requirieron traslado hospitalario.

En cuanto al tráfico en el municipio, detalló que se han producido algunas incidencias con semáforos que se encuentran ya funcionando. Sin embargo, continúa cortada la Avenida de San Javier, a la altura de la rambla del Secano, en Torreagüera; la rambla Carril Marqués, en San José de la Vega; y la calle Joaquina y carril de Torre Abellán, en Avileses.

También ha informado el Ayuntamiento de las alteraciones que se producirán en el transporte público: se han desviado las líneas 30 y 38, que pasan por la rambla del Secano, y tampoco prestarán servicio este viernes las líneas que conectan con las universidades, la 39 y la 26C, ya que se ha suspendido la actividad lectiva.

De igual forma, ha confirmado la suspensión de las clases en los centros educativos de Corvera, El Raal, Gea y Truyols, Avileses, Lobosillo, Los Martínez del Puerto, Sucina, Valladolises y Zeneta. Tampoco habrá actividad en los centros municipales, que permanecerán cerrados. A eso sumó que los centros de estancias diurnas de personas dependientes de Barriomar, Cabezo de Torres y Beniaján no prestarán servicio para evitar los desplazamientos de personas vulnerables.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta roja este viernes por fuertes lluvias en el Campo de Cartagena y Mazarrón: hasta 180 litros en 12 horas
  2. 2 Estos son los municipios de la Región de Murcia que han suspendido las clases este viernes por la alerta roja por la dana
  3. 3 Los barrios más ricos y más pobres de Murcia y Cartagena: hasta 30.000 euros de diferencia entre zonas
  4. 4 Cinco horas sonando el cumpleaños feliz en un colegio de Murcia de madrugada: así fue la actuación de los bomberos
  5. 5

    Red Eléctrica admite ahora que hay riesgo de un nuevo apagón si no se toman medidas
  6. 6 La Guardia Civil indaga si el doble crimen de Lorca guarda relación con la mafia italiana
  7. 7 Habrá cortes de tráfico alternos en la autovía A-7, en Lorca, para instalar pantallas acústicas
  8. 8 Retenciones kilométricas en la autovía A-30 a la altura de Murcia
  9. 9

    Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»
  10. 10

    Condecoración a un agente por un acto heroico en San Pedro del Pinatar: «Él me devolvió la vida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La dana 'Alice' deja un herido leve de 90 años al desprenderse un techo en la pedanía murciana de Los Dolores

La dana &#039;Alice&#039; deja un herido leve de 90 años al desprenderse un techo en la pedanía murciana de Los Dolores