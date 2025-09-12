La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pablo de Blasis hablando con un compañero, el pasado viernes en el duelo contra el Atlético Madrileño. J. M. Rodríguez / AGM
Cartagena

De Blasis, un rol por definir en su vuelta

Con Fidalgo y Larrea destacando, al argentino le toca encontrar su mejor nivel para hacerse hueco en el doble pivote, más lejos del área que en su primera etapa en el club

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Viernes, 12 de septiembre 2025, 01:02

El argentino Pablo de Blasis (La Plata, 37 años) vuelve mañana a la Nova Creu Alta, el estadio en el que dio uno de ... sus primeros recitales con la camiseta del FC Cartagena. Fue el 11 de abril de 2021, en su duodécimo partido como albinegro y en plena lucha por la permanencia en Segunda División. En un estadio vacío, con la pandemia de la covid dando sus últimos coletazos, el Chiquito completó una actuación sobresaliente: dio un pase de gol absolutamente mágico a Rubén Castro, otro fantástico desde el córner a Raúl Navas que finalmente fue anulado por el VAR, forzó la tarjeta roja del defensa local Jaime Sánchez, lideró el ataque del equipo de Luis Carrión para rascar un punto ante un rival directo y, además, en los últimos instantes un remate de cabeza suyo casi da el triunfo al Efesé.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Carmen, la madre de cuatro hijos arrollada en Murcia: «Estaba esperando para cruzar cuando el coche se la llevó por delante»
  2. 2 El juez deja en libertad al detenido por el atropello mortal de una mujer en Murcia y le acusa de imprudencia grave y tentativa de fuga
  3. 3 Retenciones kilométricas en las autovías A-30 y A-7 a la altura de Murcia
  4. 4

    Las quejas por los gorrillas resurgen en Centrofama y alcanzan a otras zonas de Murcia
  5. 5

    Polémica por la subasta de una talla que la UMU atribuye a Salzillo
  6. 6 La forma más rápida para quitar el hielo del congelador sin desenchufarlo: solo necesitas papel de aluminio
  7. 7

    Díaz contraataca en tiempo récord al iniciar los trámites para endurecer el registro de jornada
  8. 8

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  9. 9 La Comunidad alerta de que el cierre de acuíferos pone en riesgo 680 millones y 20.500 empleos en la Región de Murcia
  10. 10 Alerta máxima en el Real Murcia por la rodilla de Saveljich

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad De Blasis, un rol por definir en su vuelta

De Blasis, un rol por definir en su vuelta