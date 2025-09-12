De Blasis, un rol por definir en su vuelta

El argentino Pablo de Blasis (La Plata, 37 años) vuelve mañana a la Nova Creu Alta, el estadio en el que dio uno de ... sus primeros recitales con la camiseta del FC Cartagena. Fue el 11 de abril de 2021, en su duodécimo partido como albinegro y en plena lucha por la permanencia en Segunda División. En un estadio vacío, con la pandemia de la covid dando sus últimos coletazos, el Chiquito completó una actuación sobresaliente: dio un pase de gol absolutamente mágico a Rubén Castro, otro fantástico desde el córner a Raúl Navas que finalmente fue anulado por el VAR, forzó la tarjeta roja del defensa local Jaime Sánchez, lideró el ataque del equipo de Luis Carrión para rascar un punto ante un rival directo y, además, en los últimos instantes un remate de cabeza suyo casi da el triunfo al Efesé.

Seguro que el regreso al campo del Sabadell le trae buenos recuerdos a un De Blasis al que le costó ser diferencial en el Cartagena cuando llegó. Llevaba medio año sin equipo cuando firmó en enero de 2021 por el Efesé. Tuvo que ponerse en forma y recuperar el tono competitivo que siempre había mostrado, tanto en el Eibar como en el Mainz alemán y en el Asteras griego. Pero cuando lo alcanzó fue una pieza clave para que el Cartagena consiguiera aquella meritoria salvación. Lo que vino después, dos temporadas en las que el Cartagena peleó por el 'playoff' de ascenso con De Blasis como líder del equipo, fue maravilloso.

Ahora, en su aplaudido regreso a Cartagena para intentar devolver al equipo de Javi Rey a Segunda y, de paso, agigantar su leyenda en el club, De Blasis todavía no tiene un rol muy claro. No jugó en Antequera y disputó los últimos 20 minutos del duelo del pasado viernes frente al Atlético Madrileño. Entró por Pablo Larrea, posiblemente el jugador más destacado del Efesé en las dos primeras jornadas. Y compartió posición en el doble pivote con Fidalgo, centrado en tareas de destrucción y distribución del juego, más alejado del área que en su anterior etapa con Luis Carrión en el banquillo.

Doble pretemporada

«Me encuentro muy bien físicamente porque pude completar toda la pretemporada en Gimnasia, que duró un mes y medio, y hace un mes me puse a entrenar solo para tratar de mantener ese ritmo que logré en pretemporada. Y lógicamente, al entrenar sin equipo y sin compañeros, lo que me hace falta es agarrar el ritmo de partidos», dijo el centrocampista argentino el día de su presentación, el pasado 14 de agosto, con Manuel Sánchez Breis a su lado. En el Cartagena ha tenido que hacer una segunda pretemporada, en un verano bastante extraño para el argentino.

«No jugó en Antequera y la semana siguiente hizo unos entrenamientos increíbles», destaca el entrenador albinegro

De momento, el entrenador no debe verlo al mismo nivel que a sus compañeros, ya que si lo hubiese alcanzado lo normal sería meterlo en el once. «No jugó en Antequera y la semana siguiente hizo unos entrenamientos increíbles, con unos datos que lo situaban entre los mejores del equipo. Esta semana, igual. Está entrenando con una fuerza y una mentalidad enormes y, por supuesto, él es un referente para todos sus compañeros. En cualquier momento, como cualquier otro, puede ser titular. Si no lo es, nos ayudará cuando le toque entrar, como nos ayudó el viernes contra el Atlético Madrileño», comentó ayer Javi Rey acerca del rol del veterano jugador argentino en este Cartagena que acaba de echar a andar.

Desde luego, su papel en el equipo de Javi Rey está todavía por definir. De Blasis fue el último en llegar y todavía no está al 100%. En cualquier caso, en el vestuario todos saben que, pese a sus 37 años, el Chiquito pronto será titular en este equipo y, si todo va bien, marcará diferencias en una categoría como la Primera Federación. Ya lo hizo en su anterior etapa en Segunda, donde disputó 101 partidos, marcó 8 goles y repartió 22 asistencias. Esta vez tiene competencia, eso sí, ya que Larrea y Fidalgo han empezado la temporada como un tiro. Y Edgar Alcañiz es otro jugador que el entrenador tiene muy en cuenta.