Javi Rey: «No vamos a fichar por fichar, ya que tenemos opciones para la zaga» El técnico confirma que Fran Vélez volverá la semana próxima, por lo que no es «urgente» encontrar un recambio al lesionado Carrascal

Francisco J. Moya Viernes, 12 de septiembre 2025, 01:00

Javi Rey compareció ayer ante los medios para hablar sobre la actualidad deportiva de un equipo que en las últimas horas pasó por la grave lesión sufrida en el entrenamiento del miércoles por el central cántabro Marco Carrascal, de 22 años. «Es una semana triste por esa lesión grave que nos dejó mal cuerpo a todos y, de hecho, dimos por terminado el entrenamiento en ese momento. Los chicos se quedaron tocados y no tenía sentido seguir entrenando después de lo que le había pasado a Marco. Fue un lance muy desafortunado», contó el preparador orensano.

Ahora mismo, solo cuenta con dos centrales, Rubén Serrano e Imanol Baz, a la espera de que Fran Vélez se recupere de su lesión y pueda empezar a competir. Pero tampoco cree que sea «urgente» acudir al mercado de jugadores en paro para fichar un sustituto de Carrascal. «No vamos a fichar por fichar y no nos volveremos locos porque tenemos una plantilla larga y equilibrada, con diferentes variantes para la posición de central. Se puede ubicar ahí a un lateral y Fidalgo y Larrea han jugado de centrales y conocen la posición. Yo veo que tenemos opciones para la zaga», señaló Javi Rey.

Avanzó que Fran Vélez podrá volver al grupo la semana que viene y que el centrocampista Chuca «ya está también en la fase final de su recuperación». Insistió el entrenador albinegro que lo que más le gustó del partido del pasado viernes fue «el público del Cartagonova». Se queda con el ambiente vivido en el estadio y con el apoyo que sintió desde la grada. «La gente se fue orgullosa de su equipo. Fue así con 5.000 personas en la grada y en el siguiente partido ojalá sean 8.000. Hasta que no vea el Cartagonova lleno no voy a parar», confesó.

Ortuño, muy discutido

Al gallego se le preguntó por la delicada situación que está atravesando Alfredo Ortuño, quien el viernes volvió a ser abroncado por un sector de la afición. «Alfredo Ortuño es un ser humano y las cosas le afectan. Está preocupado, pero está trabajando muy bien y sé que este año va a marcar goles. Estoy convencido de que esta temporada no se va a quedar con cero goles como la pasada. Pero necesita ese punto de calma y de tranquilidad», dijo Javi Rey.

Por último, el ex de Arenteiro y Ponferradina elogió «la plantilla y la historia» del Real Murcia, a quien ve como uno de los «grandes favoritos» al ascenso directo. No obstante, recordó que hay «muchos proyectos» aspirando a lo máximo y que no todos tendrán éxito. «Veo a ocho equipos peleando por el ascenso directo y eso nos indica el nivel y la igualdad que existe en esta categoría», apuntó el entrenador del Efesé.