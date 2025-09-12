El Sabadell de Ferran Costa, un rival «hipercompetitivo»

Ferran Costa, técnico del Sabadell que mañana espera al Efesé en la Nova Creu Alta, es uno de los entrenadores más brillantes del fútbol ... catalán. Solo tiene 30 años, pero desde que hiciera historia con el CE Manresa, consiguiendo un ascenso a Segunda RFEF que el club nunca había logrado, ha ido dando pasos de gigante en su carrera. Después, ejerció en el CF Badalona Futur, donde llevó al equipo a lograr la Copa Federación de 2022.

Sus inicios fueron en las categorías inferiores del Castelldefels y el Marianao Poblet. De ahí dio el salto a la Damm, al Juvenil 'A' del Manresa y, posteriormente, subió al primer equipo manresano. Así, con solo 22 años, logró ser el técnico más joven en la División de Honor catalana. Además, y paralelamente, llevaba a cabo labores de 'scouting' en España para equipos como el Unión Berlín, Pel umas o el Sandefjord.

Su eclosión le llevó al FC Andorra en Segunda, convirtiéndose en el entrenador más joven en debutar en el fútbol profesional. Gerard Piqué se la jugó con él, aunque no consiguió salvar al equipo pirenaico del descenso y a mitad de la temporada pasada fue destituido. Este verano fue reclutado por el Sabadell para su ambicioso proyecto en Primera RFEF.

«Ferran Costa es un amigo. Lo conozco bien, me he enfrentado a él y sé como trabaja. El Sabadell es un equipo hipercompetitivo, enérgico, presionante y que juega bien al fútbol. Además tiene talento, sobre todo de mitad de campo hacia adelante, y por eso espero un partido de mucha dificultad en un campo histórico del fútbol español», comentó ayer Javi Rey, técnico del Efesé.