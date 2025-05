Carlos Alcaraz recupera la felicidad en Roma: «Estoy muy contento»

Francisco J. Moya Martes, 13 de mayo 2025, 00:06 Comenta Compartir

Carlos Alcaraz está «muy contento». Recuperado de su lesión en la final del Godó contra Holger Rune, la que le privó de jugar en Madrid en medio de un enorme ruido por la polémica generada tras el estreno de su docuserie en Netflix, el tenista de El Palmar se siente «relajado, optimista y feliz» en Roma, un torneo en el que apenas había jugado hasta ahora y que tenía marcado en rojo desde hace tiempo. «Estar en Roma es especial. Este torneo y esta pista es diferente», confesó Carlitos en un vídeo difundido por la organización del Masters 1000 italiano.

El del domingo ante Djere no fue su mejor partido, pero el murciano solo sacó conclusiones positivas del mismo. «Tuve la actitud correcta y el segundo set acabó yendo poco más hacia mi terreno. Es positivo haber ganado el partido en solo dos sets, en Masters 1000 es importante para la confianza. Me siento con bastante confianza y además me veo bien físicamente», aseguró.

En este sentido, Alcaraz añadió que «en estos dos primeros partidos en Roma me he movido con mucha naturalidad, con muchos 'esprines', varias estiradas... Todo espectacular. Obviamente, aunque me encuentre bien, he empezado con esto [la venda compresora que está utilizando para proteger su muslo derecho en este torneo] y va a seguir de esa manera. Si las cosas van bien, para qué tocar», apuntó el murciano, que está «con ganas de seguir mejorando y avanzando rondas en este torneo».

Hoy, tercera cita para él en la capital italiana. El partido de octavos de final contra el ruso Karen Khachanov, de 28 años y número 24 del mundo, rompe la tendencia del último duelo del murciano en Roma, pues pasa del último turno de la sesión nocturna en el Foro Itálico a abrir la jornada mañana. Alcaraz y Khachanov se enfrentarán a las 11.00 horas de este martes. No obstante, esto será así si la lluvia no lo impide, porque el Campo Centrale no tiene techo retráctil y la previsión meteorológica dice que hoy lloverá durante toda la jornada en Roma. También dan lluvia para mañana y el parte mejora bastante ya a partir de la jornada del jueves.

Sinner, sin problemas

Mientras tanto, el número 1 del mundo, el italiano Jannik Sinner volvió a demostrar ayer que los tres meses de ausencia del circuito por sanción no le pesan para nada. Dos partidos disputados y ambos solventados en un par de sets. Después de superar en primera ronda al argentino Mariano Navone, 6-3 y 6-4, ayer eliminó al neerlandés Jesper de Jong, 24 años y nº 93 mundial, por 6-4 y 6-2 en 93 minutos. Su rival en octavos de final será el argentino Francisco Cerúndolo, que ha sido semifinalista en la tierra de Múnich y Madrid y que ha ganado 26 partidos este curso. Además, el español Jaume Munar venció a Korda (6-4 y 6-2) y se verá las caras en la siguiente ronda con el noruego Casper Ruud.