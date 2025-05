Carlos Alcaraz quiere estar en Roma El murciano, recuperado de sus problemas físicos, apuntala estos días en Murcia y Villena su regreso a las pistas tras no participar en Madrid

Germán Abril Domingo, 4 de mayo 2025, 08:09 Comenta Compartir

La semana pasada no fue sencilla para Carlos Alcaraz. El tenista murciano, tras un exitoso recorrido por Montecarlo y Barcelona, llegaba a Madrid con la ... ilusión por las nubes. En 2024 no pudo dar su mejor versión en la capital de España, afectado por unas molestias en su antebrazo derecho, y este año buscaba reconciliarse con un torneo que ha ganado dos veces. Finalmente, los problemas físicos consecuencia del desgaste lógico tras disputar diez partidos en doce días privaron al murciano de poder competir en la Caja Mágica. Fue una decisión muy meditada junto con su equipo. Tal y como reconoció Alcaraz antes de comunicar su decisión final, eran momentos de escuchar a su cuerpo. Las pruebas médicas no dieron opción a la duda: lesión en el aductor de la pierna derecha y en el isquiotibial de la pierna izquierda. Había echar el freno.

Prácticamente no ha tenido tiempo para lamerse las heridas Alcaraz. A los pocos días de marcharse de Madrid, Alcaraz se sometió a nuevas pruebas para conocer el estado de su lesión. Los resultados fueron muy positivos. Indicaban que las lesiones habían evolucionado favorablemente, lo que permitió al de El Palmar ponerse manos a la obra y regresar a las pistas. Lo hizo enseguida en su casa, en la Real Sociedad Club de Campo, con entrenamientos suaves que, poco a poco, han ido incrementando su intensidad. Ha alternado Alcaraz sesiones de trabajo en Murcia y en Villena con la mirada puesta en un posible regreso en Roma esta próxima semana. Su idea es competir en la capital transalpina. A por el número 2 Las sensaciones de Alcaraz este fin de semana marcarán sus opciones de competir en Roma. Tiene previsto desplazarse hacia el Foro Itálico el murciano este martes con la intención de competir allí por segunda vez en su carrera. Solamente ha disputado dos partidos en Roma. Ganó en su debut en 2023 a Albert Ramos antes de caer de forma inesperada con Fabian Marozsan. Tiene la espina clavada con la capital italiana Alcaraz, al igual que sucedía con Montecarlo. Ya se sacó la del torneo del Principado e intentará hacer lo mismo en Roma. A tener en cuenta Los rivales Mañana tiene lugar el sorteo del cuadro y Carlos Alcaraz, cabeza de serie número 3, conocerá su camino hacia la final.

Fechas El Masters 1000 de Roma arranca el viernes 9 de mayo y la final se disputará en el Foro Itálico el 18 de mayo.

Participaciones anteriores Alcaraz solo ha disputado una vez el Masters 1000 de Roma. Fue en 2023 y cayó en segunda ronda ante el húngaro Fabian Marozsan. Además, la posibilidad de competir la próxima semana le permitiría acercarse al número dos del mundo, lo que supondría esquivar a Jannik Sinner en Roland Garros hasta una hipotética final. Defiende 1.000 puntos como campeón vigente Alexander Zverev en Roma, que deberá revalidar el título si quiere tener opciones de retener ese segundo puesto. En caso de no participar finalmente en Roma, pasaría más de un mes desde la final del Conde de Godó hasta el estreno en Roland Garros, por lo que se mira al torneo italiano como una oportunidad para no perder ritmo antes de defender el trono en París. Sinner, regreso con morbo El de Alcaraz no sería el único regreso importante en Roma. Está aún en duda la participación del murciano, pero lo que sí es seguro es que sobre la arena del Foro Itálico volveremos a ver competir a Jannik Sinner. El tenista de San Cándido, que desde hace tres semanas trabaja en Montecarlo, vuelve después de cumplir una sanción de tres meses por el doble positivo por clostebol que dio el curso pasado en Indian Wells y Miami. No compite Sinner desde el 26 de enero, día en el que se alzó con el título del Abierto de Australia tras vencer a Zverev. Regresa a tiempo el italiano para ganar horas de vuelo antes de Roland Garros. También está confirmada la presencia de Jannik Sinner en Hamburgo, torneo que se disputará en la previa del grande francés. El sorteo del cuadro principal del Masters 1000 italiano se celebrará este lunes y Carlos Alcaraz parte como cabeza de serie número tres, por lo que podría quedar enmarcado en la misma parte del cuadro que Sinner para enfrentarse en una hipotética semifinal. El que no estará en Roma será Novak Djokovic, quien ha preferido reservarse tras sufrir dos traspiés consecutivos en sus debuts en Montecarlo ante Tabilo y en Madrid ante Arnaldi. Baja significativa la del serbio, que ha jugado de manera ininterrumpida en el Foro Itálico desde 2007.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Carlos Alcaraz