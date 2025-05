Alcaraz se adapta para brillar en la noche de Roma

Fue un domingo largo para Carlos Alcaraz. El tenista murciano, poco habituado a jugar en los últimos turnos de las sesiones nocturnas, tuvo que ... esperar a que el reloj marcara las nueve de la noche para saltar a la pista para su partido de tercera ronda ante Laslo Djere. Además, el domingo tenía preparado otro plato principal en forma de partido de fútbol. El gran Clásico, encuadrado en la tarde de este domingo, alteró la rutina de Alcaraz. Él, reconocido madridista, no quiso perder detalle del duelo entre el Barça y el Real Madrid y ubicó su calentamiento previo en horario de mañana, a nueve horas de saltar al Campo Centrale. Esta decisión sorprendió a muchos, entre otros a Alexander Zverev. El alemán, al ver a Alcaraz en las pistas por la mañana, le preguntó: «¿Qué haces aquí tan pronto?». La respuesta del palmareño no pudo ser más sincera: «Hay un Barça - Madrid a las 16:15h»

Así que calentó con tiempo Alcaraz, vio el partidazo de Montjuic, y ya por la noche, con la pista principal del Foro Itálico iluminada, saltó a la arena para enfrentarse por tercera vez a Djere. Después de dejar atrás a Lajovic el viernes, otro serbio aparecía en su camino al título en Roma. El último cara a cara entre ellos no hay que buscarlo muy lejos: octavos de final del Conde de Godó 2025. Lo solventó aquel día sin apuros Alcaraz. Más problemas tuvo de salida este domingo, errático a la hora de encontrar pista. Pronto se vio con rotura en contra, con un Djere sólido desde el fondo de pista. A puro escopetazo el 64 del mundo. Necesitó 20 minutos el de El Palmar para cogerle el punto al encuentro. Con gesto serio, escuchando atentamente las indicaciones de Ferrero, Alcaraz reguló su juego hasta darle la vuelta al set apoyado en un primer servicio descomunal.

Poco a poco fue entrando en calor Carlitos en la fría noche romana. Al otro lado de la red, un Djere que no paraba de destrozar la bola con la derecha. Tan duro golpeaba el serbio que se le acabó engarrotando el brazo, que lucía cubierto con una media protectora. Cuando parecía que dominaba la escena Alcaraz, protagonizó juego horrible al servicio que ponía el primer set en bandeja a Djere. «Por la noche la bola no te coge tanto efecto», le indicaba Ferrero a su pupilo desde la grada. No le quedó más remedio que ponerse el mono de trabajo al murciano para levantar la situación. Empujó al máximo para equilibrar el set y forzar el desempate cuando más cuesta arriba estaba el partido.

Alcaraz saca la varita en el tie-break

La primera manga de Alcaraz había estado repleta de dudas. Sus sensaciones a la hora de golpear la bola de noche no eran buenas. No podía dar a la pelota todo el efecto que le gustaría y sufría con el ritmo de Djere. Pero todo eso cambió al entrar en el desempate, el momento de los grandes tenistas. Ahí donde suelen exhibir su mejor versión. Y Alcaraz no se escondió, mucho más consistente cuando el momento lo pedía. Para la lista de puntazos del español, una derecha cortada en carrera con la que encarriló el primer set.

Se disparaba el ánimo del murciano al tiempo que los problemas crecían en el brazo derecho de Djere. Solicitó atención médica el serbio en el cambio de set, pero nada más arrancar la segunda manga ya se vio con un 0-4 en el marcador. Suficiente renta para Alcaraz, que supo adaptarse a las nuevas condiciones para certificar su pase a octavos de final sin apuros en el segundo set. Allí espera este martes Karen Khachanov, al que se ha enfrentado en cuatro ocasiones. Todas ellas cayeron del lado del tenista murciano. No está siendo un año sencillo para el ruso, que solamente ha ganado 11 partidos en lo que va de 2025.