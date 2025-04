Las dudas de Ferrero y los sacrificios de Alcaraz, al descubierto en 'A mi manera'

Francisco J. Moya Jueves, 24 de abril 2025, 00:20 Comenta Compartir

Connors, Sampras, Navratilova, Graf, Agassi, Evert, McEnroe, Muguruza, Djokovic, Nadal, Ferrero... Son estrellas del tenis que tuvieron que pagar un peaje personal muy elevado por convertirse en figuras del deporte de la raqueta. Carlos Alcaraz coincide en una cosa con ellos: quiere ser un campeón recordado durante toda la vida y no le va nada mal: a sus 21 años ya ha ganado cuatro grandes. Todos coinciden en que cuando se trata de sentarse en la mesa del 'big three', de luchar por ser el mejor de la historia, por llegar a los 20 Grand Slams, hay que ser un esclavo del tenis. Hay que sacrificarlo todo por tu carrera deportiva.

Sin embargo, Carlos Alcaraz, como él mismo admite, no piensa así. No quiere renunciar a su vida personal. Y lo reconoce con total honestidad en la docuserie de Netflix que se estrenó ayer. Para él, el tenis es disfrutar en la pista, pero no tanto fuera de ella. Y, por eso, muchas veces escogerá una semana de fiesta en Ibiza antes que una semana de entrenamientos. Quiere pasar a la historia. Pero quiere hacerlo a su manera. Y de ahí el título del documental que esta semana ya se puede ver en Netflix.

En sus tres capítulos, de hecho, el hilo argumental más relevante es el que trata sobre los sacrificios que el tenista murciano está obligado a hacer y la lucha interna que tiene entre el tenis y su vida privada. Ahí entran en juego los consejos de su entorno, las preocupaciones de su familia y las dudas de su entrenador, un Juan Carlos Ferrero que también fue número 1 de la ATP y vivió otro mundo, otra época y otra forma de entender el tenis.

Después de seguirle por todos los torneos durante una temporada entera, la de 2024, en el documental de tres capítulos se aborda este asunto de manera nítida. Y Alcaraz no duda en defender que es posible seguir acumulando 'Majors' mientras come los domingos con su familia y sale un sábado por la noche con los amigos de toda la vida. No quiere vivir esclavizado y que su único mundo sea el del tenis. Y eso queda claro viendo la serie.

«En 2023 ya estaba bastante cansado mentalmente. Era 24/7 pensando en tenis. En el Roland Garros de aquel año perdí con Novak Djokovic en semifinales y mis amigos estaban en Ibiza de vacaciones. Les dije: 'Ostras, mañana voy para allá'. Lo primero que hice fue hablar con Albert [Molina, su agente] para decirle que me quería ir tres o cuatro días. Y al final me voy y todos [su equipo] saben a lo que voy. Ibiza, no te voy a engañar, es fiesta y salir. Voy allí básicamente a reventarme. Cuando tengo algo así lo aprovecho al máximo. Y a la vuelta, claro, gané Queen's y Wimbledon. No digo que ganase por la fiesta, pero me fueron bien esos días », cuenta Alcaraz en un momento del documental.

En otro instante se ve un momento de tensión con Ferrero, que le reprocha que se fuera a ver un gran premio de Fórmula 1 sin su consentimiento. «Para ser el mejor de la historia, esclavo tienes que ser. Si no, hay que aceptar que no sé si vas a llegar a tu mejor versión. Nosotros estamos aquí para pelear por ser el mejor del mundo, por las cualidades y la oportunidad. Si al final no lo tienes claro y quieres pelear por ser el 15 del mundo, rebajamos. Pero tal y como soy yo, a mí me costaría mucho seguir así», le advierte Ferrero a Alcaraz.

Su presencia en la Caja Mágica este sábado, cada vez más dudosa

Carlos Alcaraz tenía previsto entrenarse ayer sobre la arcilla madrileña, algo que no pudo hacer finalmente a causa de las molestias en el psoas. Este jueves, no obstante, dará una rueda de prensa a las 12.30 horas, en la que previsiblemente confirme que no va a poder disputar esta edición del Masters 1000 de Madrid. En la Caja Mágica, donde ayer cayeron Carreño, Munar y Pedro Martínez y avanzó a la segunda ronda Bautista, no se habla de otra cosa.

«Estoy un poco fastidiado físicamente. Mañana [por hoy], junto a mi equipo, vamos a analizar las pruebas médicas y a decidir. Voy a hacer todo lo posible por jugar el Masters 1000 de Madrid», dijo anoche Alcaraz en su visita a 'El Hormiguero'. Por la mañana estuvo en Callao, en la feria Bienstar Sport Center de ElPozo.