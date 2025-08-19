La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Noelia Ibáñez pasa unos días en Lo Pagán con su familia. Aquí conoció a su marido. Vicente Vicéns / AGM
Historiadora del arte y jefa del Área de Atención al Visitante del Museo Nacional del Prado

Noelia Ibáñez Pérez: «El punto más mágico del Prado es mirar 'Las meninas' de Velázquez con Carlos V de Tiziano a tus espaldas»

La historiadora del arte y jefa del Área de Atención al Visitante del Museo Nacional del Prado confiesa que «me siento superquerida por la gente de la Región de Murcia. Me gusta ayudar, y, si puedo, lo voy a seguir haciendo»

Manuel Madrid

Manuel Madrid

Martes, 19 de agosto 2025, 00:24

Viene con un libro en la mano. 'El nivel de aire', de Chloe Aridjis, resultado de la estancia de la prestigiosa autora mexicana en Madrid ... dentro de la iniciativa 'Escribir el Prado', un programa de residencias para escritores organizado por el Museo Nacional del Prado con el patrocinio de la Fundación Loewe y en colaboración con 'Granta en español'. «Es que el Prado -está convencida Noelia Ibáñez Pérez (Beniel, 1975)- es un sitio de inspiración para el trabajo y para la vida, como nos descubrió Ramón Gaya, al que el Prado ha reconocido colocando una obra suya en la sala 101 de historia del museo. Todas las disciplinas artísticas pueden beber unas de otras, y este programa del Prado con escritores de primer nivel [hasta ahora han disfrutado de la experiencia el Premio Nobel de Literatura 2003, John Maxwell Coetzee; la escritora mexicana Chloe Aridjis, premio PEN/Faulkner de Narrativa 2020; la Premio Nobel de Literatura 2018, Olga Tokarczuk; y el premio Princesa de Asturias de las Letras 2014, John Banville] busca potenciar precisamente esto. Todos ellos beben de las colecciones y del equipo del Prado, porque nos conocen y hablan con nosotros».

