'Audición', de Katie Kitamura

Un libro que leí los últimos días de junio, 'Audición', escrito por Katie Kitamura con traducción de Ismael Attrache, ha sido mi pensamiento recurrente a ... lo largo de este verano. Kitamura es profesora de escritura creativa en la Universidad de NYC, nacida en Sacramento (California), ha pasado gran parte de su vida entre EEUU y Japón. De lectura vibrante y brillante, inquietante y turbadora. Donde las palabras y los silencios van hilando una historia de relaciones familiares y de cómo nos ven aquellas personas que amamos. Donde nada es lo que parece y todo es lo que parece ser. Una historia de amor, felicidad e infidelidad, de dudas y frustraciones, de deseos y anhelos. De rituales que nacen para devolver la ilusión y que un día, dejan de convertirse en ritos para transformarse en cotidianidad, y perder así la magia.

Una novela sublime que te deja poso para pensar y compartir el relato. Kitamura confecciona una obra sobre la condición humana, sitúa a la vida en un escenario cuyos protagonistas están en permanente audición con todo y todos. He disfrutado devorando las palabras al tiempo que pensaba, en la complejidad de las relaciones y en cómo todo cambia cuando crecemos. Y entre tanto me pregunto, si hoy somos libres o vivimos en una continua puesta en escena. Siempre hay una historia que no está escrita, y 'Audición' me ha servido para reflexionar sobre la manera en la que los libros llegan a nosotros.

Mi amiga Laura, desde su rincón de la calle Pelayo en Madrid, 'Amapolas en octubre', lo eligió para mí una tarde de junio, de plática en su sofá. Donde hablamos de mí, de ella, de la vida y de repente me dijo, viene Kitamura a la librería el lunes próximo, lee 'Audición'. Y así lo hice, y 'Audición' se ha quedado en mí y en mucho de mi alrededor. Durante días solo hablé de él; en casa, en el museo, en mis cafés mañaneros en Moreto 17, con amigos de aquí y de allá, muchos ya lo han leído. Entonces pienso en lo que me gusta compartir aquello que creo que es bien. Gracias Laura, por iniciar esta cadena de bienes.