La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ilustración de la portada de 'Audición'.
Y entre tanto

'Audición', de Katie Kitamura

Noelia Ibáñez

Domingo, 17 de agosto 2025, 07:42

Un libro que leí los últimos días de junio, 'Audición', escrito por Katie Kitamura con traducción de Ismael Attrache, ha sido mi pensamiento recurrente a ... lo largo de este verano. Kitamura es profesora de escritura creativa en la Universidad de NYC, nacida en Sacramento (California), ha pasado gran parte de su vida entre EEUU y Japón. De lectura vibrante y brillante, inquietante y turbadora. Donde las palabras y los silencios van hilando una historia de relaciones familiares y de cómo nos ven aquellas personas que amamos. Donde nada es lo que parece y todo es lo que parece ser. Una historia de amor, felicidad e infidelidad, de dudas y frustraciones, de deseos y anhelos. De rituales que nacen para devolver la ilusión y que un día, dejan de convertirse en ritos para transformarse en cotidianidad, y perder así la magia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las localidades que llegarán a 45 grados: la Región de Murcia será un horno durante dos días por la ola de calor
  2. 2 Abre un casting para participar en una conocida serie que rodará su nueva temporada en Murcia y Cartagena
  3. 3

    Sacan del Mar Menor nueve barcos fondeados ilegalmente
  4. 4 Tres heridos al volcar un camión en la autovía A-30 en Cartagena
  5. 5 El primer premio de la Lotería Nacional de este sábado cae en Cartagena y San Javier
  6. 6 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 16 de agosto de 2025
  7. 7 El inesperado lugar de la Región de Murcia que usa Netflix en la promoción de una de sus series
  8. 8

    Incertidumbre en la campaña de almendra por la entrada masiva de producto de EE UU
  9. 9 La Unidad del Dolor de La Arrixaca incorpora un nuevo tratamiento para la lumbalgia que puede evitar cirugías
  10. 10 La jueza decana de Cartagena anuncia que dejará el cargo en septiembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad 'Audición', de Katie Kitamura

&#039;Audición&#039;, de Katie Kitamura