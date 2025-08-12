Di adiós a las manchas más típicas del verano: los mejores trucos para que tus prendas queden como nuevas De esta forma podrás eliminarlas prácticamente sin esfuerzo

El verano es esa época que casi todo el mundo espera con ganas, especialmente por las vacaciones. Durante unos días o semanas olvidamos por completo todo lo relacionado con el trabajo o los estudios para desconectar totalmente, ya sea en casa o en cualquier otro lugar. No obstante, esta también trae consigo ciertas manchas que parecen imposibles de quitar: de helado, de crema solar o de sudor.

Afortunadamente, si en tu prenda favorita has notado algunas de estas manchas, Begoña Gómez, más conocida en redes sociales como 'La Ordenatriz' (@la_ordenatriz en redes sociales) ha compartido en su perfil de Instagram los mejores trucos para eliminarlas prácticamente sin esfuerzo.

Manchas en las sandalias

Las sandalias son el calzado estrella del verano porque permiten una mayor transpiración y ventilación de los pies, lo que ayuda a mantenerlos frescos y secos en climas cálidos, evitando la sudoración excesiva y la sensación de pies húmedos. Sin embargo, esto no significa que no suden, por lo que eso, junto con la suciedad del ambiente, restos de piel y grasa corporal, así como por el roce constante del pie, puede causar manchas desagradables.

Pero eliminarlas es bastante sencillo. En este caso, esta experta en limpieza recomienda su 'fórmula mágica', que consiste en mezclar medio litro de agua caliente, 2 cucharadas pequeñas de jabón en escamas y 60 mililitros de amoníaco. Una vez hecha la mezcla, cepilla la planta del zapato con un paño de microfibra y acláralo con agua.

Color amarillento de los bañadores

Son varios los factores que pueden influir en la aparición de esas manchas amarillentas en la ropa de baño. Esto suele deberse a la acción combinada del cloro de las piscinas, los protectores solares y la exposición al sol. En este caso, para eliminarlas, solo tienes que sumergir los bañadores y bikinis en vinagre de limpieza durante 2 horas y después enjuagarlos bien para evitar cualquier resto.

Manchas de vino

Ver el atardecer con una copa de vino en la mano es el plan perfecto para muchos en verano, sin embargo, un descuido puede hacer que esta bebida termine sobre nuestra ropa. Algo especialmente molesto si la prenda es clara y el vino tinto. Afortunadamente, no todo está perdido. Sumerge la prenda en agua caliente con percarbonato durante dos horas y después llévala a lavar a la lavadora.

Manchas de crema solar

La crema solar es un gran aliado en verano para evitar quemaduras, pero es inevitable que al aplicárnosla por el cuerpo llegue a manchar bikinis o prendas. Para eliminarlas de forma sencilla, solo tendrás que frotar alcohol sobre ellas.

