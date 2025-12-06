La ruta del almuerzo en Alicante: estos son algunos de los mejores bares y restaurantes

Te hablamos de los lugares más recomendados de la ciudad para disfrutar de un clásico almuerzo de toda la vida en la Capital Española de la Gastronomía 2025

El almuerzo es ya un asunto archiconocido en toda la Comunitat Valenciana. No es para menos: a cualquiera que no sea del territorio le sorprende sobremanera que alicantinos, castellonenses y valencianos, entre las 10 y las 11 hora arriba hora abajo, nos endiñemos entre pecho y espalda un bocadillo repleto de ingredientes.

Para quien vaya de visita a la ciudad de Alicante y no conozca los lugares más recomendables donde disfrutar de un buen almuerzo, esta guía será de lo más útil. Además, Alicante ha sido escogida como Capital Española de la Gastronomía 2025, así que la selección que servimos a continuación promete.

Nou Pinet

Ubicado en la Calle Buenavista número 72, Nou Pinet está considerado como uno de los mejores lugares para almorzar de todo Alicante. Pero no tanto por sus bocadillos, sino por sus pinchos de tortilla, descritas por muchos como las mejores de toda España. Las sirven poco cuajadas, muy jugosas, como se estila ahora.

Su tortilla clásica fue finalista del Campeonato de España de Tortillas de Patata. La chef del restaurante, Dana Rotaru, explica que no hay ningún secreto más allá de utilizar patatas y huevos de la mejor calidad. Eso y, como destaca, mucho amor. Mención aparte merece su tortilla con tocino ahumado y cebolleta.

Damasol

Muy cerca del Mercado Central, si uno está dando un paseo por el centro está casi obligado a hacer una paradita en Damasol. Allí destaca el género, que es de primerísima calidad y viene directo del mercado. Allí disponen de mariscos deliciosos que sirven hervidos, rebozados y a la plancha.

Y los bocadillos, son de otro mundo. Entre las especialidades en este punto, destaca el bocata de solomillo, que además se puede combinar con foie, pimiento o queso, entre otros ingredientes. Y para quienes no pueden resistirse a acompañar su almuerzo de una buena tapa, la ensaladilla rusa y el tomate con salazones de allí están deliciosos.

Bar Roberto «El Ferrao»

Sus bravas son sensacionales. Ubicado en la Calle Juan de Herrera número 24 (a solo tres calles del Mercado Central), abre sus puertas cada mañana Bar El Ferrao, un bar de gran autenticidad, de esos de toda la vida. Allí, además de las bravas, sirven tapeo preparado con producto del Mercado Central y, cómo no, deliciosos bocadillos.

Entre ellos, destacan varios. Todos ellos llevan el nombre de los parroquianos habituales del local: en primer lugar, está el Samu, preparado con sobrasada ibérica, lomo, queso, pimientos y Pedro Ximénez. También está el clásico Marta, de calamares con mayonesa, o el Vicentín, de salchichón ibérico, tomate de huerto y mostaza.

El Merengue

Desde 1969, la ciudad de Alicante tiene la suerte de contar con El Merengue, ubicado en la Avenida Alfonso X El Sabio, 44. Allí disponen de una larga carta de entrantes fríos y calientes, entre las que destacan su revuelto de gulas, las delicias de merluza o sus jugosas albóndigas.

Por lo que respecta a los bocadillos, en El Merengue encontrarás originales propuestas (a la par que deliciosas) como su bocata de anchoas, el de atún en escabeche, el de bacalao; y otros para los amantes de los sabores intentos como el de morcilla picante o el de chorizo ibérico.

El Cantó

En la Calle Alemania número 26, haciendo esquina, se encuentra El Cantó, considerado como una de las mejores bocaterías de Alicante. Lleva abierta desde hace casi cuarenta años. Allí es obligatorio probar las marineras, con su anchoa coronando. Para los más jamoneros, su tosta de jamón con aceite de oliva virgen es una gran opción.

Y lo más importante, sus montaditos: el Cantó, elaborado con lomo adobado, champiñón, pimiento y mayonesa, es toda una experiencia gustativa. Y el de solomillo con capricho (con carne y queso), también.