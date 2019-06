Pican y muerden: estos son los cinco artrópodos que podrían atacar a los murcianos este verano Garrapata / LV El cambio climático y los movimientos migratorios ocasionan la llegada de nuevas especies a la Región de Murcia LAURA LÓPEZ Murcia Martes, 18 junio 2019, 11:15

Con el verano a la vuelta de la esquina y las vacaciones casi preparadas, la mayoría de murcianos espera que estos meses sean, ante todo, de relax y diversión. Y es que el buen tiempo, la playa y el retiro estival lo ponen muy fácil para ello. Muchos no saben que hay algunos enemigos que aguardan este momento de despreocupación para hacer de las suyas. Nos referimos a algunos artrópodos, animales que atacan a los humanos con su picadura o mordedura y que tienen esta fecha marcada en el calendario para hacerlo.

Estas criaturas buscan temperaturas cálidas, motivo por el que el verano es su fecha preferida. Esto se acentúa si tenemos en cuenta la existencia del calentamiento global. Por ello, aparecen en la Región de Murcia especies propias de zonas del planeta más sureñas que se desplazan hacia latitudes más septentrionales. No obstante, el flujo migratorio es otra de las causas.

María Dolores García, catedrática del área de zoología de la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia, señala que además de las moscas y mosquitos más comunes, las especies que deben hacernos permanecer alerta este verano son las siguientes:

Pulga

La pulga busca las partes del cuerpo donde se acumula sangre bajo la piel, por ejemplo, la zona justamente superior a la goma del calcetín. Su picadura no tiene por qué tener mayor trascendencia aunque en algunos niños puede provocar inflamación de ganglios. Sin embargo, la pulga ha sido transmisora de la peste bubónica, aunque no en España, y es que este insecto puede transmitir patógenos.

Abeja y avispa

Estas, sin embargo, no buscan la sangre. Pican solo cuando se sienten atacadas y emplean para ello el aguijón de la parte posterior de su cuerpo, en el caso de las avispas y las abejas obreras estériles. La picadura no es especialmente peligrosa a menos que el individuo sea alérgico a su veneno. En ese caso, el sistema inmunitario puede fallar hasta tal punto de provocar la muerte. Las avispas y las abejas suelen anidar en zonas poco transitadas, como el alero de un tejado. Si encontramos algún nido en nuestra vivienda, la catedrática recomienda rociarlo con insecticida y embolsarlo inmediatamente. En otros casos, será necesario recurrir al ayuntamiento de tu localidad o emplear trampas comerciales.

Garrapata

Mosquito tigre

Es el mosquito del que más se habla últimamente en la Región de Murcia, entre otras cosas, porque produce unas habas muy llamativas y de un aspecto al que no estamos acostumbrados. Otra de las razonas por las que preocupa es su capacidad de transmisión de enfermedades, como el dengue o el zika, que se ha dado en otros países. «La incidencia en España no es elevada pero no debemos desdeñarlo», apunta la catedrática. Para prevenir su expansión, conviene evitar zonas de agua estancada, lugares en los que crecen las larvas del mosquito tigre.