Las cinco curiosas infracciones por las que quizás no sabes que pueden multarte Puedes acabar pagando hasta 2.400 euros LA VERDAD Lunes, 4 marzo 2019, 11:48

El exceso de velocidad, el estado deficiente de los neumáticos, no respetar un stop, conducir ebrio, no llevar casco, etc. Estas y muchas otras son infracciones muy conocidas por los conductores. La mayoría saben que cometer alguno de estos actos conllevará una sanción. Sin embargo, hay otras que escapan del conocimiento de muchos conductores. Se trata de infracciones curiosas que muchos cometen sin saber que se enfrentan a una multa.

Aunque sea parado en un semáforo, no puedes maquillarte, comer o leer al volante. Está sancionado con 200 euros y la retirada de dos puntos del carnet de conducir. El cómodo gesto de sacar el brazo por la ventanilla constituye una infracción al mismo nivel que conducir descalzo, con tacones, con chanclas o sin camisa. Conlleva una multa que oscila entre los 80 y los 200 euros.

Repostar con el motor arrancado, las luces encendidas o la radio en marcha son conductas que van en contra de las normas de seguridad de las estaciones de servicio. Por lo tanto, serán sancionadas con 200 euros y la pérdida de tres puntos del carnet.

Subir demasiado el volumen de la radio del coche será castigado con 200 euros de multa si pasa por una zona de descanso o un hospital. La cuantía asciende a los 2.400 euros si el sonido molesta a los vecinos durante la noche cuando está estacionado.

También será multado el abuso del claxon, con 80 euros. Recuerda que el pito sólo se debe utilizar en caso de emergencia o cuando se va a iniciar un adelantamiento. Nada de mimos con tu pareja o discusiones al volante. Estos comportamientos distraen al conductor, pueden provocar un accidente y conllevarán una multa de 80 euros.