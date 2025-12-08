La mesa navideña encara la subida de precios sin temblar por la crisis sanitaria en la ganadería

Las fechas más importantes para esta época del año se acercan poco a poco en el calendario y muchos murcianos ya diseñan los menús ... para Nochebuena, Día de Navidad y Nochevieja. La anticipación es importante en la configuración de los entrantes y los platos principales porque el precio de los ingredientes ya ha comenzando a escalar en los comercios y supermercados. Ese incremento de la cesta de la compra navideña, habitual en estos momentos, está en sus inicios, a la espera de que en las próximas tres semanas termine por despuntar en algunos alimentos.

Sin embargo, esa subida gradual de los precios se ha topado este año con un abanico de enfermedades que amenazan o que han llegado a afectar de forma importante a distintas cabañas ganaderas en España. La lengua azul en rumiantes, la gripe aviar, la dermatosis nodular en el bovino o la peste porcina africana han influido en la formación de los precios durante estos pasados meses, y también lo hará en este último mes del año. Comerciantes, mayoristas y ganaderos dibujan, por el momento, un escenario en calma en la Región de Murcia ante estos frentes con más impacto en otras comunidades, pero no bajan la guardia.

LAS CIFRAS 5 euros ha bajado el lechón a principios de diciembre en Mercamurcia. 20 euros/kilo alcanzará la paletilla de cordero en las próximas semanas, carne muy demandada.

Empezando por el último problema, la aparición en Barcelona de casos positivos en el virus de la peste porcina en jabalíes ha provocado una primera bajada del precio de la carne de cerdo por las restricciones para exportar a terceros países, pese a que la enfermedad no ha llegado a las granjas. «La carne de cerdo va a caer bastante», advierte Alfonso Galera, responsable de Ganadería de Asaja Murcia. Hay acuerdos comerciales entre empresas integradoras de Cataluña y la Región «que se han paralizado por el miedo que hay en el sector». Los productores ubicados en la 'zona cero' (con mucha industria cárnica) bajan los precios porque «tratan de dar salida a la carne en España».

Ricardo Rubio, director gerente de Mercamurcia, lonja que concentra parte importante de la oferta de los mercados mayoristas de la Región, reconoce que «se han tenido que realizar ajustes extraordinarios» en el precio del porcino: bajadas de diez céntimos el kilo en piezas de cebo (ahora el cerdo selecto y el normal están a 1,24 y 1,23 euros respectivamente) y hasta de cinco euros en lechones a principios de diciembre. Pese a esto, Rubio apunta que esta crisis «no se está reflejando todavía en los precios» que se dan en la Comunidad y confía en una vuelta a la normalidad pronto con el éxito del operativo para controlar la expansión del virus. El cerdo no suele ser plato estrella en las navidades frente a otras carnes, pero «hay una demanda bastante alta de embutidos y jamón en esta época del año».

Sin falta de género en la carne

Al otro lado de la balanza está el virus de la lengua azul, que sí ha alcanzado a algunas ganaderías del Noroeste de la Comunidad, provocando hasta medio millar de bajas y, sin embargo, el abastecimiento local no se ha visto afectado. Pese a esto, los grandes cebaderos de la Región se suministran de cordero y cabrito procedentes de Andalucía y Extremadura (territorios que han visto mucho más mermada su cabaña por esta enfermedad), que termina de engordarse aquí por su cercanía con el puerto de Cartagena, donde se exporta a otros países.

«Hay bastante menos cordero» por las mortandades que se han dado en esas comunidades, «por lo que a lo largo de noviembre» se ha pagado más a los ganaderos por la menor oferta, señala Galera, que descarta problemas de abastecimiento para estas fechas. Mercamurcia ha registrado un incremento acumulado de un 4% el mes pasado. «Las variaciones más significativas se han dado en la carne de vacuno (también se paga un poco más cara) y de cordero», subraya el director de lonja agropecuaria, «pero en nuestra zona se dan precios más elevados» porque estos son «más competitivos»; «la impresión es que, por lo menos en la Región, hay total normalidad en abastecimiento y en sacrificio».

Y es que el cordero ha sido el primero en registrar un incremento en la cesta de la compra. «Ahora mismo está cogiendo un buen precio y va a subir más; la gente que es previsora se lo lleva ya y lo congela», explica Pilar Martínez, de la carnicería El Cura en el Mercado de Verónicas de Murcia, que también tiene demanda estos días del preparado para el cocido con pelotas murcianas y no percibe desabastecimiento. La tendera tiene las costillas de cordero a 29,90 euros/kilo, la paletilla a 18,90 euros y la pierna a 17,90 euros, aunque en dos o tres semanas subirá a 20 euros. El carnicero Santiago Molinero, presidente del mercado de abastos de San Andrés, tampoco ve falta de género estos días y apunta al buen resultado que está teniendo el cordero segureño. «Tengo los mismos precios que el año pasado por estas fechas, pero esta vez comenzaron a subir en noviembre».

En la carnicería Buendía, en Verónicas, la pavita negra campera se está vendiendo muy bien, a la espera de una mayor demanda del lomo de vaca o solomillo en las próximas semanas, remarca Nuria García, que no nota la subida del pollo por las bajas que ha provocado la gripe aviar. Junto a Lucía y María del Mar, hija y sobrina, atienden a una clientela que dejará en este comercio el «doble» de ingresos este mes. La carnicera muestra los certificados de calidad y sanidad que acompañan a las piezas de carne que pone a la venta: «Ante un problema de estos es cuando más nos podemos fiar a la hora de comer». Una afirmación que apoya Pilar, su compañera en el mercado, quien sabe que «la gente ahora es cuando puede comprar más tranquila, porque es cuando más control hay».

La gamba roja «escasea»

Ampliar Lola Rebollo muestra el género que ofrece por navidades en la pescadería La Caracola, en Verónicas. Javier Carrión/ AGM

El recorte este año de los cupos de pesca para la gamba roja en el Mediterráneo ha provocado que este marisco adquiera más valor en pescaderías como La Caracola, de Lola Rebollo, cuyo precio ya está por 130-140 euros/kilo la de mayor calidad. «La reducción de capturas de gamba roja o cigala ha encarecido un poco el precio», subraya. Ambos productos, junto a la gamba blanca y la quisquilla, son de lo más demandado por los clientes para congelar: «Para el pescado, la gente se está esperando un poco más».

La moda de los caldos por el colágeno dispara la demanda de huesos

El caldo de huesos se ha convertido en un 'superalimento' a ojos de las redes sociales, donde no para de crearse contenido culinario mostrando los beneficios de esta sopa por el colágeno que aporta. «Está de moda; antes regalábamos los huesos, ahora los cobramos», explica la carnicera Nuria García, «los mataderos nos los estaban regalando y ahora los compramos». Algunos tendederos también apuestan por innovar con nuevos preparados para el relleno de carnes en los platos de Navidad.