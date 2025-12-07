La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El vehícuo detenido tras abandonar la autovía. G.C.

Detenida en Murcia por conducir ebria, en sentido contrario por la autovía A-7 y con su hijo menor de edad a bordo

La mujer superaba hasta en cuatro veces la tasa máxima de alcohol

LA VERDAD

Domingo, 7 de diciembre 2025, 12:27

En sentido contrario, con su hijo menor de edad a bordo y en estado de embriaguez. Así condujo durante más de 20 kilómetros por la autovía A-7 a su paso por Murcia una conductora que finalmente pudo ser arrestada por agentes de la Guardia Civil. .

Las actuaciones se iniciaron de madrugada, cuando la Sala de Emergencias del 112 recibió más de una docena de llamadas de conductores que alertaban de la presencia de un vehículo que circulaba por la autovía A-7 en sentido Almería por los carriles destinados al sentido Murcia.

Inmediatamente, varias patrullas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se desplazaron hasta el lugar, verificaron los hechos y activaron el Protocolo de Regulación ante Circulación de Vehículos en Sentido Contrario en vías desdobladas.

Mientras una patrulla realizaba un corte de la circulación para garantizar la seguridad del resto de usuarios, otros guardias civiles cruzaron a pie la mediana y lograron detener el vehículo en el kilómetro 601 de la autovía A-7, próximo al municipio de Alhama de Murcia, evitando así cualquier tipo de siniestro vial. Además, comprobaron que el turismo también estaba ocupado por el hijo de la conductora, menor de edad.

Los guardias civiles del Destacamento de Tráfico de Murcia le practicaron a la conductora del turismo las pruebas de alcoholemia, que arrojaron resultados positivos de 1,09 y 1,04 mg/l de alcohol en aire espirado, más de cuatro veces la tasa máxima permitida.

Por estos hechos, la Guardia Civil detuvo a la conductora como presunta autora de dos delitos contra la seguridad vial. Uno por conducir con una tasa de alcohol superior a la establecida (artículo 379.2 del Código Penal), castigado con penas de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses, además de privación del derecho a conducir por tiempo de más de un año y hasta cuatro años.

El otro delito contra la seguridad vial es por conducción temeraria (artículo 380 del Código Penal), que conlleva pena de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir por tiempo de más de un año y hasta seis años.

La Guardia Civil recuerda la importancia de no conducir bajo los efectos de alcohol o drogas, y de mantener siempre una conducción responsable y segura, especialmente cuando se transportan menores de edad.

