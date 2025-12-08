LA VERDAD reconoce con Los Mejores cinco trayectorias excelentes Carlos Alcaraz, el hospital Virgen de la Arrixaca, Ángel Mateo Charris, María Dolores Sánchez Medrano y Proyecto Hombre serán premiados el próximo viernes 12 de diciembre por sus extraordinarias contribuciones

El próximo viernes 12 de diciembre LA VERDAD entregará sus premios, Los Mejores 2025, a destacados profesionales, instituciones y entidades con trayectorias brillantes en el deporte, la medicina y la ciencia, las artes, la defensa y el Tercer Sector. El tenista Carlos Alcaraz (Murcia, 2003), el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca (inaugurado en 1975), el pintor Ángel Mateo Charris (Cartagena, 1962), la general de brigada María Dolores Sánchez Medrano (Murcia, 1964) y Proyecto Hombre (inició su andadura en la Región de Murcia hace 30 años) son los galardonados por la Redacción de LA VERDAD en esta edición por sus capacidades extraordinarias, por sus esfuerzos de superación y por sus relevantes contribuciones a la sociedad.

La gala de Los Mejores, presentada por la periodista Rebeca Martínez Herrera y dirigida por Beatriz Rocamora, será, de nuevo, una oportunidad para aplaudir sus méritos.

Todos ellos, a juicio de Víctor Rodríguez, director de LA VERDAD, reúnen talento y sobrados méritos que les han llevado a alcanzar metas y desarrollar su potencial con creatividad e innovación en diversos ámbitos, al tiempo que representan valores como la perseverancia, la empatía y la solidaridad, proyectando también con su ejemplo y con sus logros la Región de Murcia.

Todos los galardonados recibirán una escultura, 'La ciclista', de Antonio Campillo. Decía Pedro Soler, «comentarista de arte», cronista oficial, académico de Bellas Artes y por varias décadas periodista de este diario, que esta pieza es «una simple réplica» que encierra «la evocación profunda y sentida de un gran artista». La mujer montada en bicicleta, en distintas versiones, es una figura reconocible por los murcianos. «Era una estampa -escribió Soler- que, si ahora abunda por las calles de Murcia, mucho tiempo antes él contemplaba por carriles huertanos. La naturalidad del contexto y el interés que demostró hacia el movimiento le indujeron a esta escultura, tan mimosamente culminada».

Hospital Virgen de la Arrixaca. Compromiso con la salud regional

El Hospital Virgen de la Arrixaca no es solo un centro médico, según el médico Manuel Molina Boix, sino «un símbolo de progreso, dedicación y compromiso con la salud de la Región de Murcia». Medio siglo después, su historia sigue viva, recordándonos aquel lunes de mayo de 1975 en el que la sanidad murciana dio un paso decisivo hacia el futuro. «El mundo cambiaba, y en Murcia también lo hacía la manera de cuidar a las personas. La apertura de este hospital supuso una declaración de principios: la salud como derecho, el cuidado como vocación, el progreso como compromiso colectivo», recuerda Molina Boix, uno de los profesionales que fue testigo del prometedor despegue de una institución que ha contribuido significativamente, gracias a la excelencia técnica y humana, a la salud en la Región de Murcia. El gran hospital de referencia regional ha cumplido 50 años de éxitos. En este gigante de la sanidad trabajan 6.651 profesionales y se atienden cada año más de 40.000 ingresos, unos 6.000 partos, 700.000 consultas y 216.000 urgencias, según cifras de 2024.

El hospital, recuerda el periodista especializado en Salud de LA VERDAD Javier Pérez Parra, lleva una década liderando la donación de órganos en España, una labor que comenzó a finales de los años 80 de la mano de Pascual Parrilla, el gran impulsor de los trasplantes en la Región de Murcia junto a Ricardo Robles, Pablo Ramírez o Francisco Sánchez Bueno. No solo es el hospital que más donantes registra. También lidera la donación en asistolia. Gracias a todo este desarrollo, La Arrixaca sigue siendo hoy una potencia en trasplante de hígado y ha despuntando en trasplante de corazón.

Tampoco se ha quedado La Arrixaca fuera de las terapias avanzadas en la lucha contra el cáncer y las enfermedades raras, teniendo un papel destacado el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB) y la Universidad de Murcia (UMU).

Carlos Alcaraz. Regreso épico al número uno del tenis mundial

El tenista murciano Carlos Alcaraz ha brillado este 2025, año en el que regresó al número uno del mundo tras ganar a Sinner en la final del US Open, después de vencerle también en un Roland Garros histórico en la final más larga que se recuerda (5 horas y 29 minutos) en el torneo parisino. Una temporada que comenzó con una dura derrota ante Djokovic en Australia y que le catapultó hasta la cima del tenis tras arrasar en la gira de tierra y conquistar su sexto Grand Slam en Nueva York, apunta el periodista de LA VERDAD Fernando Perals. El murciano no desiste en el reto de convertirse en el tenista más joven en ganar todos los grandes, aún intacto, con Australia entre ceja y ceja para 2026. Los méritos de Carlos Alcaraz son incuestionables. Con el premio Los Mejores de LA VERDAD se reconoce un año 2025 para la historia, tan frenético como extraordinario: 71 victorias en 80 partidos. En su palmarés brillan hasta 24 trofeos con tan solo 22 años.

Entrenado por el antiguo número 1 Juan Carlos Ferrero, el joven tenista de El Palmar fue condecorado como Deportista Revelación del Año en los Premios Laureus 2023. Fue el jugador más joven y primer menor de 20 años en ser número 1 en la historia del ranking ATP, firmando un ascenso récord desde el número 32 a finales de 2021 hasta el 1 con 19 años en septiembre de 2022. Regresó a la cima tras ganar el US Open 2025 y selló un año de matrícula de honor en las ATP Finals de Turín. En París 2024 fue el tercer hombre más joven en ganar medalla olímpica, colgándose la plata tras perder ante Djokovic en la fina

Proyecto Hombre. Prevención y tratamiento de las adicciones

Ampliar Equipo de la entidad con Asunción Santos y Tomás Zamora. Nacho García

Proyecto Hombre, entidad de ayuda a los afectados por las adicciones, ha sumado 30 años en la Región de Murcia como pilar fundamental en la prevención y el apoyo para la deshabituación. El trabajo de la organización, que nació para dar respuesta a la epidemia de heroína, ha ido transformándose para abordar la evolución de las adicciones. Hasta la fecha, 118.806 personas se han beneficiado en la Comunidad de Murcia del trabajo de Proyecto Hombre desde que abrió sus puertas en 1995. De ellas, unas 26.000 recibieron apoyo para luchar contra una adicción, cerca de 41.500 pertenecían a sus familias, las otras grandes damnificadas, y más de 51.000 han participado en alguno de los programas de prevención escolar, laboral o comunitaria, según datos recopilados por el periodista de LA VERDAD Rubén García Bastida.

Proyecto Hombre cuenta hoy, además de con el centro de día de Murcia, con instalaciones en la pedanía de El Palmar, Caravaca y San Javier. Un equipo consolidado y cada vez más numeroso, pues la organización cuenta con 44 profesionales especializados en el tratamiento y la prevención de las adicciones. Están formados en Psicología, Trabajo Social, Educación Social, Enfermería, Pedagogía, Derechos, Cocina y Sociología. El trabajo no habría sido posible sin el apoyo desinteresado de los 900 voluntarios que han pasado por la entidad desde el 95. El Patronato de la Fundación solo ha contado con dos presidentes, Joaquín Esteban Mompeán y Tomás Zamora, que le sucedió y que sigue liderando ese trabajo hoy, con la directora de la entidad, Asunción Santos, muy comprometida con la lucha contra el estigma social.

Ángel Mateo Charris. Arte y literatura para cuestionar el siglo XXI

Ampliar Ángel Mateo Charris en su estudio de Cartagena. Pedro Nartínez / AGM

«Nuestra región es más grande gracias a personas como Ángel Mateo Charris, ya que su quehacer artístico nos cuestiona, nos interroga y contribuye a la construcción de un mundo mejor. Indudablemente, su labor y su arte son de relevancia colectiva, y nos incita a mejorar como individuos y sociedad», asegura el doctor en Historia del Arte y museólogo Juan García Sandoval, director del Museo de Bellas Artes de Murcia (Mubam), a propósito de la interesantísima trayectoria de Charris, premio Los Mejores 2025 de LA VERDAD.

El artista cartagenero, reconocido por su habilidad para construir mundos paralelos jugando con las metáforas de viaje, la aventura y el exotismo, ha cuestionado a lo largo de las décadas los derroteros del arte del siglo XX y XXI, haciendo explícita su visión sobre asuntos de calado como el poder, la guerra, el colonialismo y la apropiación cultural. La iconografía de sus homenajes y citas incluye a los artistas que valora como Klee, Miró, Edward Hopper, Friedrich, De Chirico, Torres-García, Van Gogh, Sorolla, Beuys, Dalí y Renau. En 2024 sorprendió en Sala Verónicas y La Aurora con «una colección de postales de posibles futuros, de profecías inciertas, presentimientos, a veces contradictorios entre sí, una trenza hecha con distopías, utopías, ironía, melancolía y, sobre todo, extrañeza». En 2021 fue reconocido con el Premio de la Cultura de Cartagena 2021. Se alimenta de viajes, del cómic y otras lecturas, del arte pop. Ha ilustrado historias fascinantes de Conrad, Dickens y Kafka.

María Dolores Sánchez Medrano. General de las Fuerzas Armadas

Ampliar Mª Dolores Sánchez Medrano, general de brigada de las Fuerzas Armadas. Nacho García

Solo once mujeres han roto el techo de cristal hasta llegar a general de las Fuerzas Armadas. Del Cuerpo de Intervención, la economista murciana María Dolores Sánchez Medrano es una de las pioneras. Era 1988 cuando se licenció en económicas y empresariales por la Universidad de Murcia (UMU) y, animada por su madre, no dudó en aprovechar el momento histórico que vivió España con la apertura de las Fuerzas Armadas a las mujeres. La posibilidad de ingreso era para los Cuerpos Comunes, y dentro de ellos aprobó en 1990 la oposición para el de Intervención. Después de 35 años en distintos puestos de control económico-financiero y asesoría -entre ellos en la Intervención General de la Defensa, el Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (Invifas) y el Gabinete Técnico del Director General de la Guardia Civil-, Sánchez Medrano ascendió en diciembre de 2024 de coronel a general de brigada del Cuerpo Militar de Intervención. La resolución de su ascenso, con rango de real decreto, la firmó Margarita Robles, la tercera mujer ministra de Defensa tras Carme Chacón y María Dolores de Cospedal. En el caso de María Dolores Sánchez, es la primera murciana que llega a general y una de las once mujeres que ya lo han logrado en España.

«Las mujeres hemos ido ascendiendo igual que nuestros compañeros. En definitiva, este ascenso prueba que puedes desarrollar tu carrera profesional en las Fuerzas Armadas, seas hombre o mujer, con la misma igualdad y condiciones», asegura Sánchez Medrano. La Armada gestiona unos mil millones de euros al año. Y en el grupo de Intervención, entre interventores militares, personal militar y funcionarios, hay unas dieciocho personas. «Los gestores de las Fuerzas Armadas son ejemplares», defiende esta murciana que reúne los máximos valores de excelencia.

