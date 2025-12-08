Cargas policiales en los minutos previos al Cartagena-Real Murcia y fieles granas paralizados sin poder entrar al campo

Una ciudad engalanada para un partido especial. Dos aficiones con ansias de vivir una tarde por la que llevaban esperando seis años. El cóctel perfecto ... para disfrutar de un duelo diferente, caliente, picante y con todos los ingredientes necesarios para saciar el hambre de un Cartagena-Real Murcia. Pero, desgraciadamente, este idílico espacio para los amantes del fútbol también es el lugar donde tres o cuatro individuos que no saben celebrar buscan su momento de gloria.

Cuarenta minutos antes del arranque del choque, un pequeño grupo de aficionados del Cartagena se acercó a la valla que les separaba de los seguidores del Real Murcia que llegaron en autobuses de la Fepemur para lanzarles vasos de cerveza. Rápidamente, la Policía cargó contra los responsables de dicho accidente y puso paz antes de que se ensuciara una previa que, por lo general, fue preciosa.

Eso sí, de la cita de este lunes se llevan mal recuerdo centenares de murcianistas que entraron con el partido empezado por una organización, en la entrada del fondo norte, que dejó que desear. Niños llorando, jóvenes discutiendo con los agentes y un nutrido grupo de fieles granas que no pudieron ver el inicio del choque a pesar de llegar con tiempo suficiente.

A la conclusión del choque, tímidos insultos, recuerdos para el partido de vuelta y un deseo claro: que este partido se repita pronto en el fútbol profesional.