Estos son los supermercados y tiendas que abren el 8 de diciembre en la Región de Murcia

Consulta qué comercios levantarán la persiana durante el Día de la Inmaculada Concepción

María Ramírez

Domingo, 7 de diciembre 2025, 10:29

El próximo 8 de diciembre se celebra el Día de la Inmaculada Concepción, uno de los festivos nacionales del calendario laboral. Esta fecha se encuentra muy próxima al 6 de diciembre, que tampoco es laborable porque se conmemora el Día de la Constitución. La cercanía de estas jornadas permite que muchos puedan enlazarlas y disfrutar de un puente. No obstante, gran parte de los trabajadores solo podrá disfrutar del festivo del lunes, ya que la jornada del día 6 cae en sábado.

Como suele ocurrir en esta época del año, muchos comercios adaptan sus horarios para aprovechar las compras de Navidad. Varios establecimientos y grandes superficies abrirán sus puertas en la Región de Murcia para que los consumidores puedan hacer sus recados. Comprueba en este listado cuáles abren y cierran:

Tiendas

-El Corte Inglés abrirá las puertas de sus establecimientos de Murcia y Cartagena desde las 10 hasta las 22.00.

-Ikea también levantará sus persianas. Su horario es de 10.00 a 21.00 horas.

-MediaMarkt se suma a la apertura de sus tiendas en la Región de Murcia. Lo hará de 10.00 a 22.00 horas.

Centros comerciales

-El centro comercial Nueva Condomina de Murcia incluye este día como festivo de apertura. Por lo tanto, los clientes podrán acudir tanto a sus tiendas como a sus locales de ocio, gimnasio, cine y restauración.

-El centro comercial Thader de Murcia también abrirá el 8 de diciembre por completo.

-La Noria Outlet de Murcia abrirá sus puertas durante este festivo. El horario comercial, como indican en su página web, es de 10.00 a 22.00 horas.

-El calendario del centro comercial Atalayas de Murcia también incluye esta fecha entre sus aperturas. De este modo, como en el resto de centros comerciales, los clientes podrán acudir a todos sus comercios.

-El centro comercial Espacio Mediterráneo, en Cartagena, abrirá por completo.

-El 8 de diciembre también permanecerá abierto por completo el centro comercial Dos Mares, en San Javier.

-Todos los negocios del centro comercial Parque Almenara de Lorca también permanecerán operativos este festivo.

Supermercados

-Carrefour tiene marcado en verde este día en su calendario, lo que significa que abrirá.

-Alcampo permanecerá abierto, ya que se encuentra dentro del centro comercial Thader.

-Consum anuncia en su página web que durante el 8 de diciembre sus supermercados cerrarán. No obstante, sí estarán operativos sus Charter. Para conocer el horario de cada uno, es recomendable utilizar el buscador de la página web oficial.

-Los supermercados de la cadena Mercadona no levantarán la persiana durante esta jornada festiva.

