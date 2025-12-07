La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Atascos en el punto de la autovía A-7 donde se ha producido el accidente. DGT

Un accidente obliga a cortar la autovía A-7 en dirección a Alicante a la altura de Cobatillas, en Murcia

Una persona está atrapada en uno de los dos vehículos involucrados en el siniestro

LA VERDAD

Domingo, 7 de diciembre 2025, 18:08

Un accidente de tráfico complicó la circulación este domingo en la autovía A-7 a su paso por Murcia. El suceso tuvo lugar alrededor de las 17.30 horas y se han visto involucrados dos vehículos. Una persona está atrapada en uno de los coches que han impactado. Los automóviles obstaculizan la calzada, por lo que el tráfico está cortado en la autovía A-7 a la altura del punto kilométrico 558, en dirección a Alicante, en la salida hacia Cobatillas, en el término municipal de Murcia.

Servicios de emergencias se encuentran trabajando en el lugar, junto a sanitarios del 061, bomberos de Murcia y del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región, así como agentes de la Guardia Civil.

Un accidente obliga a cortar la autovía A-7 en dirección a Alicante a la altura de Cobatillas, en Murcia