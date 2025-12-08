La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Punto de inicio del Trasvase Tajo-Segura en el sistema Entrepeñas-Buendía. LA VERDAD

La Unión Europea debatirá en 2026 la posible moratoria para los pozos de la Región de Murcia

Los regantes exigen garantías tras el retraso para aplicar las nuevas reglas del Trasvase. Reclaman acelerar las obras de construcción de las desaladoras, como ocurrió en San Pedro

Manuel Buitrago

Manuel Buitrago

Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:17

Comenta

«Si en el año 2027 se cierran los acuíferos sin buscar una solución alternativa, aquí nos matamos a tiros». Con esta contundente frase ... resumió Juan Marín el clima de temor e intranquilidad que se palpa entre los agricultores y ganaderos de la cuenca del Segura debido a los recortes de agua del Trasvase Tajo-Segura que están en marcha, y los que se avecinan de los pozos sobreexplotados. La advertencia del dirigente de los regantes de Lorca, en la multitudinaria asamblea celebrada el mes pasado, terminó con la reclamación de una moratoria al cierre de acuíferos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida en Murcia por conducir ebria, en sentido contrario por la autovía A-7 y con su hijo menor de edad a bordo
  2. 2 Un accidente obliga a cortar la autovía A-7 en dirección a Alicante a la altura de Cobatillas, en Murcia
  3. 3

    Cerca de de 180.000 pacientes cambian de médico de familia en la Región de Murcia
  4. 4

    La vida en los resorts en la Región de Murcia: el resurgir de un modelo residencial que rozó techo y tocó fondo
  5. 5 Estos son los supermercados y tiendas que abren el 8 de diciembre en la Región de Murcia
  6. 6 Al menos tres muertos y varios heridos por el fuerte oleaje en Tenerife
  7. 7

    Vuelve el Cartagena - Real Murcia: el derbi de los cien años
  8. 8

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  9. 9

    La Armada dará forma en Cartagena a su buque autónomo del futuro
  10. 10 Sánchez da el cante en Eurovisión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Unión Europea debatirá en 2026 la posible moratoria para los pozos de la Región de Murcia

La Unión Europea debatirá en 2026 la posible moratoria para los pozos de la Región de Murcia