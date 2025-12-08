La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una ciclista pasa frente al acceso de la Cueva del Agua, precintada tras la muerte de la buceadora. Antonio Gil/ AGM

Una piedra bloqueó el sistema de emergencia de la buceadora fallecida en la Cueva del Agua

El informe del GEAS de la Guardia Civil concluye que afrontaron una inmersión «de elevada complejidad técnica» con falta de planificación

Alicia Negre

Alicia Negre

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:15

Comenta

La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Murcia ya tiene en sus manos dos de los principales informes periciales ... para esclarecer la muerte de una buceadora –Lorena– el pasado enero mientras realizaba una inmersión en la Cueva del Agua, en Cartagena. El Grupo Especialista en Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil ha remitido un dictamen a la instructora que se une al emitido, a petición de este cuerpo, por el comandante del centro de buceo de la Armada. Estos documentos, a los que LA VERDAD ha tenido acceso, revelan que el regulador de emergencia de la buceadora –que garantiza la seguridad en situaciones imprevistas– no funcionó correctamente en el momento de su fallecimiento debido a la entrada de una piedra en la válvula de exhaustación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida en Murcia por conducir ebria, en sentido contrario por la autovía A-7 y con su hijo menor de edad a bordo
  2. 2 Un accidente obliga a cortar la autovía A-7 en dirección a Alicante a la altura de Cobatillas, en Murcia
  3. 3

    Cerca de de 180.000 pacientes cambian de médico de familia en la Región de Murcia
  4. 4

    La vida en los resorts en la Región de Murcia: el resurgir de un modelo residencial que rozó techo y tocó fondo
  5. 5 Estos son los supermercados y tiendas que abren el 8 de diciembre en la Región de Murcia
  6. 6 Al menos tres muertos y varios heridos por el fuerte oleaje en Tenerife
  7. 7

    Vuelve el Cartagena - Real Murcia: el derbi de los cien años
  8. 8

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  9. 9

    La Armada dará forma en Cartagena a su buque autónomo del futuro
  10. 10 Sánchez da el cante en Eurovisión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Una piedra bloqueó el sistema de emergencia de la buceadora fallecida en la Cueva del Agua

Una piedra bloqueó el sistema de emergencia de la buceadora fallecida en la Cueva del Agua