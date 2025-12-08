La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La actriz Ana Duato posando, este domingo a mediodía, en la barra de Café Bar Verónicas, establecimiento ubicado en Murcia. @cafebarveronicas

Ana Duato disfruta de la gastronomía murciana antes de su vuelta a las tablas en el Romea

La popular actriz valenciana visitó la capital de la Región para interpretar la obra de teatro 'La Música' y aprovechó para comer en Café Bar Verónicas de la capital

R. M. H.

Murcia

Lunes, 8 de diciembre 2025, 13:38

El Teatro Romea se vistió este domingo de largo para acoger la vuelta a las tablas de Ana Duato después de 25 años. La actriz valenciana, muy conocida por su papel de Merche en la serie 'Cuéntame cómo pasó', visitó este puente festivo la ciudad de Murcia para interpretar la obra 'La Música', un texto de Marguerite Duras con adaptación y dirección de Magüi Mira que coprotagonizó con Darío Grandinetti.

Dispuesta a «disfrutar de Murcia y de los murcianos», tal y como destacó en la entrevista que ofreció a LA VERDAD, Ana Duato aprovechó para degustar la gastronomía local y para ello eligió el Café Bar Verónicas de la capital, siguiendo la estela que dejó su compañero de profesión Ricardo Darín el pasado mes de octubre, cuando estuvo varios días en Murcia por la obra de teatro 'Escenas de la vida conyugal' y también visitó el establecimiento.

En la cuenta de Instagram del local mostraron su agradecimiento a la actriz por la visita. «Días bonitos de los que no se olvidan», resaltaron los propietarios del bar, quienes añadieron que «admiramos profundamente su trayectoria. Para nosotros es una actriz imprescindible y un referente de nuestra cultura. ¡Ha sido un auténtico placer disfrutarte un ratito!».

