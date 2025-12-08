Un terremoto de 2,6 grados sacude Murcia y alarma a los vecinos El temblor se ha sentido con fuerza en el centro de la ciudad y las pedanías a las 18.48 horas de este lunes

Lunes, 8 de diciembre 2025, 19:00 | Actualizado 19:39h.

Un terremoto se ha dejado sentir este lunes con intensidad, a las 18.48 horas, en el centro de Murcia y sus pedanías. El temblor ha durado diez segundos y ha suscitado alarma entre los ciudadanos de la capital. Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el seísmo ha tenido una magnitud de 2,6 grados y su epicentro se ha originado en la zona de El Valle en superficie, de ahí que haya sido percibido con especial intensidad.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia ha recibido más de sesenta llamadas desde diversos puntos del municipio alertando del seísmo, aunque ninguna de estas ha advertido de daños materiales ni personales.

El sur del municipio ha sido la zona en la que más se ha sentido el temblor. En concreto, los puntos en los que se ha percibido con mayor intensidad han sido La Alberca y Algezares. Según el Instituto Geográfico Nacional, también se ha notado con fuerza en El Bojal, El Puntal, Era Alta, La Paz, Los Garres, Puente Tocinos, Santiago el Mayor, Zarandona, Los Dolores, San José de la Vega, Torreagüera, Vistabella y Aljucer.

El IGN ha informado de que también se ha notado, aunque con menor intensidad, en el Barrio del Progreso, Beniaján, El Palmar, el barrio de La Fama, Patiño, Sangonera la Verde, San Pío X, Santiago y Zaraíche, Santo Ángel, Baños y Mendigo, Cabezo de Torres, Casillas, La Raya, Las Lumbreras, Monteagudo, Guadalupe, Llano de Brujas, Javalí Nuevo, La Ñora, el barrio del Carmen, así como los del Infante don Juan Manuel, San Antolín, San Antón, San Lorenzo, San Basilio, Santa María de Gracia, Churra, El Ranero, Espinardo, San Pedro, Barriomar, San Juan, San Miguel, Vistalegre, San Benito y La Flota.

Fuera de la localidad, también se han reportado poblaciones en las que se ha podido sentir el terremoto, como Alcantarilla y Molina de Segura.

Desde Protección Civil de Murcia recuerdan que ante un terremoto es conveniente tener un botiquín preparado, además de linternas de dinamo, agua embotellada y comida no perecedera por si se produjeran cortes de luz. También señalan que no está de más contar con un silbato, radio con pilas y un extintor.

Además, para evitar daños, insisten en asegurar firmemente los objetos que puedan golpear o caer encima de personas, como estanterías, armarios, lámparas y espejos, y no colocar objetos pesados como televisores, macetas o jarrones en zonas altas.

