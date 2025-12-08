La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un terremoto de 2,6 grados sacude Murcia y alarma a los vecinos

Un terremoto de 2,6 grados sacude Murcia y alarma a los vecinos

El temblor se ha sentido con fuerza en el centro de la ciudad y las pedanías a las 18.48 horas de este lunes

I. M.

Lunes, 8 de diciembre 2025, 19:00

Comenta

Un terremoto se ha dejado sentir este lunes con intensidad, a las 18.48 horas, en el centro de Murcia y sus pedanías. El temblor ha durado diez segundos y ha suscitado alarma entre los ciudadanos de la capital. Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el seísmo ha tenido una magnitud de 2,6 grados y su epicentro se ha originado en la zona de El Valle en superficie, de ahí que haya sido percibido con especial intensidad.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia ha recibido más de sesenta llamadas desde diversos puntos del municipio alertando del seísmo, aunque ninguna de estas ha advertido de daños materiales ni personales.

El sur del municipio ha sido la zona en la que más se ha sentido el temblor. En concreto, los puntos en los que se ha percibido con mayor intensidad han sido La Alberca y Algezares. Según el Instituto Geográfico Nacional, también se ha notado con fuerza en El Bojal, El Puntal, Era Alta, La Paz, Los Garres, Puente Tocinos, Santiago el Mayor, Zarandona, Los Dolores, San José de la Vega, Torreagüera, Vistabella y Aljucer.

El IGN ha informado de que también se ha notado, aunque con menor intensidad, en el Barrio del Progreso, Beniaján, El Palmar, el barrio de La Fama, Patiño, Sangonera la Verde, San Pío X, Santiago y Zaraíche, Santo Ángel, Baños y Mendigo, Cabezo de Torres, Casillas, La Raya, Las Lumbreras, Monteagudo, Guadalupe, Llano de Brujas, Javalí Nuevo, La Ñora, el barrio del Carmen, así como los del Infante don Juan Manuel, San Antolín, San Antón, San Lorenzo, San Basilio, Santa María de Gracia, Churra, El Ranero, Espinardo, San Pedro, Barriomar, San Juan, San Miguel, Vistalegre, San Benito y La Flota.

Fuera de la localidad, también se han reportado poblaciones en las que se ha podido sentir el terremoto, como Alcantarilla y Molina de Segura.

Desde Protección Civil de Murcia recuerdan que ante un terremoto es conveniente tener un botiquín preparado, además de linternas de dinamo, agua embotellada y comida no perecedera por si se produjeran cortes de luz. También señalan que no está de más contar con un silbato, radio con pilas y un extintor.

Además, para evitar daños, insisten en asegurar firmemente los objetos que puedan golpear o caer encima de personas, como estanterías, armarios, lámparas y espejos, y no colocar objetos pesados como televisores, macetas o jarrones en zonas altas.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de 2,6 grados sacude Murcia y alarma a los vecinos
  2. 2 Una piedra bloqueó el sistema de emergencia de la buceadora fallecida en la Cueva del Agua
  3. 3 Detenida en Murcia por conducir ebria, en sentido contrario por la autovía A-7 y con su hijo menor de edad a bordo
  4. 4

    La urbanización de Ronda Sur, prevista en Murcia para 2026, se llevará por delante un edificio de 16 viviendas
  5. 5 Un accidente obliga a cortar la autovía A-7 en dirección a Alicante a la altura de Cobatillas, en Murcia
  6. 6 Estos son los supermercados y tiendas que abren el 8 de diciembre en la Región de Murcia
  7. 7 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  8. 8

    Vuelve el Cartagena - Real Murcia: el derbi de los cien años
  9. 9 Gordo de la Primitiva: Comprobar resultados del sorteo de hoy domingo 7 de diciembre de 2025
  10. 10 LA VERDAD reconoce con Los Mejores cinco trayectorias excelentes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Un terremoto de 2,6 grados sacude Murcia y alarma a los vecinos

Un terremoto de 2,6 grados sacude Murcia y alarma a los vecinos