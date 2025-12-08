La urbanización de Ronda Sur, prevista en Murcia para 2026, se llevará por delante un edificio de 16 viviendas

El año que viene. Ese es el plazo máximo que se han dado sus promotores para afrontar lo que aún resta de la urbanización de Ronda Sur ... . Tres décadas ha cumplido ya esta gran arteria meridional, que completó en su día el primer anillo de la ciudad de Murcia. Sin embargo, todavía hoy sigue sin desarrollarse lo que el Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) de 2001 tenía previsto para esta área de expansión urbana, al menos en lo que se refiere a los antiguos terrenos de huerta ubicados en el límite de Santiago el Mayor con Patiño y Barrio del Progreso, en la pedanía de San Benito.

«Por nosotros, si se pudieran acelerar los plazos, empezaríamos ya en febrero», explican fuentes de la junta de compensación del plan parcial ZM-SB4, que es el que rige en la zona. Parece complicado, no obstante, que puedan arrancar los trabajos con tanta premura, dado que aún no se ha aprobado inicialmente el proyecto de urbanización. Ni siquiera se ha dado todavía visto bueno definitivo al proyecto de reparcelación de los terrenos, ya que sigue pendiente la obtención de la totalidad del suelo del sector.

Esta debe completarse con la expropiación de las fincas de todos aquellos propietarios que no han querido adherirse a la mencionada junta. Publicaba el Boletín Oficial de la Región (BORM) el pasado 24 de noviembre la relación de parcelas a adquirir por esta vía forzosa y que suman 17. Se trata en buena parte de casas aisladas en suelo rústico y de antiguos huertos colindantes, así como de cobertizos y alguna edificación industrial, que deben ser removidos para desarrollar nuevos viales. Pero, sin duda, la adquisición más llamativa es la que atañe a casi una decena de pisos de las 16 viviendas de un edificio ubicado a pie de Ronda Sur.

Los promotores quieren cerrar acuerdos con la decena de familias que viven en el inmueble y necesitan alternativas

Esto significa que para habilitar un acceso adecuado a esta nueva zona comercial, de servicios y residencial de la ciudad será necesario demoler una construcción de cinco alturas, incluyendo cuatro plantas y un bajo comercial. Esta forma parte del paisaje urbano de Murcia y constituye una imagen familiar para muchos vecinos, ya que este edificio, levantado en 1960, se encuentra enclavado junto a la glorieta que permite cruzar esta avenida a través de la calle Pío XII, aquella que tantas veces ha recorrido la Virgen de la Fuensanta, Patrona de Murcia, tanto en la subida como la bajada desde su santuario de Algezares.

De hecho, el derribo se hace necesario para acondicionar la mencionada rotonda, que enlazará con un nuevo vial paralelo a Ronda Sur. La contrapartida es que será necesario desalojar a una decena de familias que aún viven en el edificio y con las que no se ha alcanzado aún un acuerdo en todos los casos. Y los planes pasan porque todas se encuentren fuera del inmueble en enero. «Es la normativa urbanística, amigos», que diría aquel. «Muchos han solicitado dinero por adelantado para buscarse la vida, mientras que otros se plantean acabar en los tribunales; porque, con lo que se nos ofrece de indemnización –entre 70.000 y 75.000 euros–, y tal y como está el mercado de la vivienda en esta ciudad, no es fácil para todo el mundo encontrar un hogar similar, y mucho menos en una ubicación tan próxima al centro urbano», explica a LA VERDAD el presidente de la comunidad de vecinos del inmueble, Mario Coll.

Años «perdiendo el sueño»

Y es que, pese a la apariencia exterior del inmueble –incluso han arrancado los marcos de las ventanas en alguna planta–, «los pisos, que en su mayoría han sido reformados por dentro, se encuentran en muy buen estado», comenta el representante vecinal. Reconoce Coll que unos cuantos residentes, incluyendo él mismo, llevan al menos una década «perdiendo el sueño» por esta causa, pero también que no todos vieron venir la situación con suficiente antelación. «Los que tenemos la vivienda pagada podemos afrontar con el justiprecio la entrada de otro piso, porque los alquileres están imposibles; pero es que hay gente que sigue pagando hipoteca y esto solo les da para cubrir la deuda», relata.

De hecho, señala que hay vecinos que adquirieron su vivienda hace poco más de un lustro, «casi engañados». «Se nos llegaron a ofrecer casas en Torreagüera como alternativa, pero ni nos convencía la zona, ni lo que se nos proponía era el cambio de un piso por otro, sino que debíamos afrontar el pago de la parte no cubierta por la indemnización», expone. Además, según ha podido saber LA VERDAD, hay situaciones particularmente complicadas, como la de un matrimonio de nonagenarios o alguna familia monoparental con niños.

También deberán buscarse la vida los propietarios del concesionario de motocicletas Remoto, ubicado en el bajo comercial del edificio, ya que no son los dueños del local, pero aspiran a lograr una compensación justa por el cese del negocio en esta ubicación, que goza de una gran visibilidad. Una tercera pata de este desalojo la constituyen los okupas que viven en esta construcción residencial.

«Son solo dos viviendas del segundo», detalla Coll. De hecho, según el acuerdo de expropiación, en esta planta se localizan dos viviendas que pertenecen a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria –la Sareb o banco malo– y a una empresa denominada Tenedora de viviendas HBT-2009, en principio, extinguida.

Cerrando acuerdos

«Desde que se publicaron las expropiaciones en el BORM, hemos alcanzado varios acuerdos, por lo que ese listado, tras reducirse, ya no está actualizado; de hecho, todo el que ha querido se ha adherido a la junta sin poner un euro», aseguran a LA VERDAD las mismas fuentes de la junta de compensación del plan parcial consultadas. «El proyecto está respaldado por un músculo económico suficiente como para solucionar estas cuestiones», defiende el concejal de Planificación Urbanística, Antonio Navarro Corchón.

Así, sus planteamientos pasan por poder solucionar la mayoría de los casos de manera consensuada, ofreciendo como compensación cantidades superiores a las tasaciones objetivas fijadas por el Consistorio, especialmente en situaciones de vulnerabilidad. No contabilizan los promotores, entre estas, el caso de las okupaciones, en las que tendrán que intervenir posiblemente Servicios Sociales. También es conflictivo el caso de aquellos con préstamos hipotecarios aún pendientes, ya que, según defiende la junta, «fueron estafados en su día por los bancos con la sobretasación de una vivienda construida en suelo rústico».

Hay que recordar que el principal promotor de esta actuación, como propietario mayoritario del suelo del sector, es el conocido empresario Juan García Lax, pionero y figura clave en la exportación de frutas y hortalizas de la huerta a Europa. Las previsiones son que se construyan 400 viviendas en torres de hasta doce pisos, junto a los desarrollos terciarios. Será aquí, además, donde se construya el parking disuasorio anunciado por el Consistorio. Con esta actuación y el soterramiento, Ronda Sur sube de nivel.