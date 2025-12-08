La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Edificio ubicado en Ronda Sur que deberá ser demolido para acometer la urbanización aún pendiente de esta arteria. Nacho García

La urbanización de Ronda Sur, prevista en Murcia para 2026, se llevará por delante un edificio de 16 viviendas

El BORM publica el listado de expropiaciones necesarias para ejecutar un plan parcial terciario y residencial con unas 400 viviendas en doce alturas

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:14

Comenta

El año que viene. Ese es el plazo máximo que se han dado sus promotores para afrontar lo que aún resta de la urbanización de Ronda Sur ... . Tres décadas ha cumplido ya esta gran arteria meridional, que completó en su día el primer anillo de la ciudad de Murcia. Sin embargo, todavía hoy sigue sin desarrollarse lo que el Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) de 2001 tenía previsto para esta área de expansión urbana, al menos en lo que se refiere a los antiguos terrenos de huerta ubicados en el límite de Santiago el Mayor con Patiño y Barrio del Progreso, en la pedanía de San Benito.

Te puede interesar

