¿Es bueno descongelar los alimentos a temperatura ambiente?

NO SE DESCONGELA A TEMPERATURA AMBIENTE.

La mejor opción es el microondas. Parad cada poco para ir cambiando de posición de dentro a fuera y que no se cueza.

Si no os gusta, vale con agua fría, sin sacar del envase y sin agua estancada. Pero se gasta mucha agua innecesariamente!