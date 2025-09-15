La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Bustos, extremo del Real Murcia, se lamenta tras una oportunidad desperdiciada. REAL MURCIA
Futbol

Un Real Murcia más directo y poco eficaz

Los de Etxeberria dominan menos y juegan más en largo para Flakus, aunque desaprovechan varias ocasiones y conceden una contra en el último minuto

David Soria

David Soria

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:28

  1. 1

    El Real Murcia menos cómodo transmitió menos agresividad y también le costó generar juego y ocasiones con un estilo mucho más directo

En el Centro Deportivo Alcalá de Henares se vio al Real Murcia menos cómodo en lo que se lleva de temporada. Los inicios de los ... de Joseba Etxeberria estaban siendo potentes a la hora de morder, dominar y marcar, pero en esos primeros 15 minutos los granas transmitieron menos agresividad y tuvieron menos el balón con una Real-Isi Gómez que no se impuso. Parecía un equipo más reactivo que buscó dos veces en largo a Flakus para que el delantero rompiera al espacio. El Murcia fue a más a partir del cuarto de hora, pero esa intensidad no fue persistente y la versión del primer tiempo fue la de un conjunto más comedido, que en defensa tuvo que contener más cerca de su portero y que en ataque se disolvía en centros bien controlados por el guardameta Esquivel. Los datos al descanso reflejaron lo visto: siete tiros locales por tres visitantes.

