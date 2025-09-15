Un Real Murcia más directo y poco eficaz

En el Centro Deportivo Alcalá de Henares se vio al Real Murcia menos cómodo en lo que se lleva de temporada. Los inicios de los ... de Joseba Etxeberria estaban siendo potentes a la hora de morder, dominar y marcar, pero en esos primeros 15 minutos los granas transmitieron menos agresividad y tuvieron menos el balón con una Real-Isi Gómez que no se impuso. Parecía un equipo más reactivo que buscó dos veces en largo a Flakus para que el delantero rompiera al espacio. El Murcia fue a más a partir del cuarto de hora, pero esa intensidad no fue persistente y la versión del primer tiempo fue la de un conjunto más comedido, que en defensa tuvo que contener más cerca de su portero y que en ataque se disolvía en centros bien controlados por el guardameta Esquivel. Los datos al descanso reflejaron lo visto: siete tiros locales por tres visitantes.

2 La salida de tres con Serrano, el desequilibrio de Arnau Ortiz, las aperturas a Iker Luque o las subidas de Boñar fueron las armas rojiblancas

Por supuesto, el Atlético Madrileño hizo cosas para desactivar las mejores virtudes de los murcianistas. Javi Serrano, el mediocentro, bajó entre los centrales para hacer una salida de tres que ofreciera una superioridad numérica y que dificultara la presión alta del Murcia. A su vez, el equipo de Fernando Torres encontró el desequilibrio de Arnau Ortiz en la izquierda y giró bien el juego para encontrar en la banda derecha a Iker Luque. Del mismo modo, los colchoneros acumularon jugadores en ataque, característica comentada por Etxeberria e incluso anteriormente por Javi Rey, del FC Cartagena. Se incluyeron las incorporaciones de Javi Boñar. De hecho, la primera gran ocasión fue del lateral derecho pisando el área para cabecear un centro. La banda diestra también fue el origen de otras ocasiones en una primera parte con superioridad local.

3 Gazzaniga dejó atrás el accidente de Marbella y mantuvo a su equipo en pie en los momentos más complicados de la mañana

Como era previsible, el error de Gazzaniga ante el Marbella ha quedado rápidamente olvidado. Fue un accidente y por tanto se ha quedado en una anécdota. La respuesta ante el Juventud Torremolinos ya fue positiva y ayer fue clave para que el equipo estuviera a punto de sacar los tres puntos. Intervino hasta en tres ocasiones de manera meritoria en el primer tiempo para mantener el empate en los momentos más complicados del duelo. Incluso en el segundo tiempo, con menos agobios, también realizó alguna buena parada cuando fue necesario. Y aunque no es su cometido, incluso inició la juga del 0-1 con un gran pase largo para Pedro Benito.

4 Los mismos envíos en largo que evidenciaron los problemas en el juego grana abrieron la puerta del triunfo con el 0-1 de Flakus

Esa jugada fue paradójica. Ese balón en largo que durante varios minutos había representado los problemas del Murcia para generar más juego iba ser la forma en la que casi captura una victoria. Pedro Benito, en su doble función de extremo en defensa y delantero en ataque, supo amortiguar ese balón para que Flakus no fallara en su gran ocasión. El esloveno ya lleva dos goles en dos partidos. Las altas expectativas sobre su fichaje no le han pesado y juega con la misma determinación y confianza de la temporada pasada. Además, supone una amenaza al espacio.

5 Los de Etxeberria no sentenciaron y su talante ofensivo les hizo conceder una contra en el último minuto que acabó con el córner del empate

Con el marcador a favor y sufriendo menos en defensa, el Murcia tuvo varias ocasiones para haber cerrado el partido y no lo hizo. Lo pudo hacer incluso en la penúltima jugada. Será una acción para el debate. El equipo logró llegar al área del Atlético Madrileño y se fueron al ataque hasta cuatro jugadores, cinco incluyendo un Flakus algo más alejado tras una disputa aérea. El equipo no finalizó la jugada y a su vez dio pie al contragolpe colchonero. Un tres para tres que terminó en el córner del 1-1 en el último minuto. Es ahí donde toca juzgar cuál fue el error principal: si volcarse así y conceder una contra cuando el equipo ganaba 0-1 fuera de casa en el minuto 97 o no sentenciar en esa o en otra de las variadas ocasiones generadas.

«Tenemos que ser más contundentes a balón parado y en la portería rival», señala Etxeberria

El Real Murcia solo pudo llevarse un punto en su visita al Atlético Madrileño después de que el filial rojiblanco empatara en la última jugada del partido gracias a un córner. «Es un golpe duro. El primer tiempo ha estado bastante igualado. Los dos equipos hemos estado incómodos. En la segunda parte con el 0-1 se nos ponía de cara el partido. En los contraataques podíamos hacer daño. Hemos tenido ocasiones claras para sentenciar, pero cuando no matas el partido puede pasar esto. Tenemos que ser más contundentes», valoró Joseba Etxeberria.

El entrenador murcianista insistió en que «la palabra es contundencia, tanto en el balón parado como en los duelos y en la portería rival. La jugada de Schalk, la de Pedro León, la de Bustos… Si hubiéramos hecho el 0-2 el partido habría estado sentenciado». Además, admitió: «En el primer tiempo tuvimos un par de situaciones de circular y de llegar a centros laterales. Me ha gustado eso, pero en general hemos estado imprecisos».

Jaso no pudo terminar el encuentro y fue sustituido por Héctor Pérez. «Ese cambio entraba dentro de las posibilidades. Pasó un par de días malos, en uno de ellos no pudo entrenar. Él es todo pundonor. Ha aguantado lo que ha podido. Héctor es un defensa fiable independientemente de la edad y de la inexperiencia. Es un chico que nos puede ayudar», explicó Etxeberria.