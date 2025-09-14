Un Real Murcia errático se deja dos puntos en Madrid

José Otón Domingo, 14 de septiembre 2025, 14:46 | Actualizado 15:02h. Comenta Compartir

Al Real Murcia de Etxeberria todavía le falta. Es un equipo que quiere pelear por el ascenso directo, pero debe mejorar previamente en varias facetas de su juego si quiere estar, de verdad, en la parte alta de la tabla en los próximos meses. Además de otros problemas, ante el Atlético Madrileño no supo defenderse con firmeza frente a un rival joven que lo bombardeó en el segundo tiempo. Y para colmo le faltó veneno y falló claras ocasiones de gol para sentenciar el duelo antes del tramo final.

El empate en Alcalá de Henares deja un sabor agridulce a los granas, que ya tenían los tres puntos en el bolsillo gracias a la pegada de Flakus, un futbolista que eleva el nivel del Real Murcia y que semana a semana va justificando su fichaje. Los de Etxeberria, además, no supieron aprovechar los resultados de la jornada para, de haber ganado, colocarse en la zona alta. Y tampoco aprovechó el choque para despejar las dudas que genera su juego y, sobre todo, su centro del campo, que no fabrica ni ocasiones de gol, ni tampoco ayuda en defensa. Lo mejor es todo lo que queda por delante a un Real Murcia que necesita mostrar más carácter y personalidad.

Un mal arranque

La primera parte del Real Murcia fue muy mejorable, aunque hubiera un pequeño tramo en el que pareció que iba a dejar ver su mejor versión, la de los primeros minutos de Marbella. El equipo de Fernando Torres fue muy ofensivo de inicio, con los laterales Boñar y Julio Díaz que hacían de extremos. Etxeberria alineó un once para tener el balón, pero el que lo tenía era el filial colchonero. Los granas perdían el esférico con facilidad, no enlazaron ninguna jugada de ataque ante un rival mucho más vertical. Hasta que pasados los diez minutos el Murcia se posicionó mejor, con la línea de presión más alta. Parecía que despertaba, que aterrizaba, pero fue solo un espejismo.

Atlético Madrileño Esquivel, Julio Díaz, Boñar, Puric, Belloti, Barboza (Kostis, 46), Javi Serrano (Jano, min. 67), Iker Luque, Rayane, Sits (Janneh, min. 67) y Arnau Ortiz. 1 - 1 Real Murcia Gazzaniga, David Vicente, Alberto González, Antxon Jaso (Héctor, 73), Cristo Romero, Isi Gómez (Schalk, min. 67), Juan Carlos Real (Sekou, 53), Manu Bustos, Pedro Benito (Pedro León. 67), Ekain (Palmberg, min. 67) y David Flakus. Goles. 0-1, min. 47, Flakus. 1-1, min 98, Boñar.

Árbitro. Pablo Morales, andaluz. Mostró tarjeta amarilla a Julio Díaz, Javi Serrano, Puric, Boñar y Flakus. También amonestó a Fernando Torres, entrenador del equipo local.

Incidencias. Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid en Alcala de Henarés, 1.800 espectadores, varios centenares aficionados granas.

Pese al aparente dominio grana, el que llegaba con peligro era el equipo de Fernando Torres. Sits centró con peligro, pero no encontró a nadie. Igual que Bustos, que no conectó con Flakus. El esloveno y Pedro Benito tampoco se encontraban. Lo mejor fue un cabezazo de Antxon Jaso demasiado lejano, pero bien colocado. Los granas presionaban muy arriba y obligaban a los futbolistas de Fernando Torres a rifar el balón. Pero el centro del campo y la defensa murciana hacían regalos a sus rivales. Isi Gómez no fue con contundencia a por un balón aéreo y permitió a Iker Luque generar peligro. Aunque la ocasión más clamorosa fue un cabezazo colocado de Boñar que sacó Gazzaniga con un manotazo prodigioso.

Julio Díaz, en una disputa con David Vicente, cayó en el área grana, aunque el defensa maño no lo tocó. No obstante, Fernando Torres pidió la revisión de la jugada, pero no había materia para pitar penalti. En los últimos minutos los defectos del Real Murcia se agrandaron y también las virtudes del filial rojiblanco, que pudo hacer dos goles, primero con un disparo de Arnau Ortiz que despejó Gazzaniga y después gracias a un misil de Iker Luque que se fue fuera por poco.

El Real Murcia se fue al vestuario sabiendo que no había firmado cuarenta y cinco minutos para sacar pecho, ni mucho menos. No terminó de estar preciso con el balón y tampoco generó ocasiones arriba, todo lo contrario que el Atlético Madrileño, que pudo parecer peor que el equipo grana, pero tuvo las mejores ocasiones para adelantarse en el marcador. A Flakus no le llegó ningún balón apetitoso, mientras que la defensa grana daba más facilidades a su rival. La sala de máquinas, con Juan Carlos Real e Isi Gómez, ni generaba arriba ni se mostraba contundente atrás y Etxeberria estaba obligado a buscar soluciones para buscar la victoria con más convicción y acierto.

Delantero en racha

Pero en el primer minuto del segundo tiempo se olvidó todo lo hecho por el Real Murcia en la primera mitad. Pedro Benito convirtió con el pecho un balón en largo en una gran asistencia de gol para Flakus, que se plantó cara a cara con Esquivel y le batió con un disparo raso pegado al palo

Después metió hormigón Etxeberria sentando a Juan Carlos Real y situando a Sekou en el centro del campo. Un pivote defensivo puro para contener un choque que se había convertido en un ida y vuelta. Y también para dar alguna patada que intimidara a los futbolistas del Atlético Madrileño. El Real Murcia no tenía el balón, pero tenía muchos espacios para rematar a un rival que se fue para arriba. El técnico grana, no obstante, renovó parte de su artillería dando entrada a Palmberg, Schalk y Pedro León. En el nuevo escenario el Atlético Madrileño dominaba el juego y el Real Murcia apenas mantenía el balón en su poder. No obstante, todo parecía controlado.

A los pocos minutos llegó una ocasión mayúscula para que los granas hubieran dado el golpe de gracia al filial colchonero. Pedro León, en un contragolpe, dio una asistencia magistral y adelantada a Manu Bustos, que pese a tener la oposición de un defensor logró rematar dos veces, aunque en ambas ocasiones se encontró con el meta Esquivel. Con casi todos los cambios hechos, Antxon Jaso se lesionó y Etxeberria dio entrada al canterano Héctor, que esta pretemporada había mostrado un buen nivel.

La jugada de Arnau Ortiz, en la que se fue al suelo en presencia de Palmberg, que metió la pierna para intentar arrebatar al ex grana el balón, pudo complicar al equipo visitante. De hecho, Fernando Torres pidió su segunda revisión y el colegiado, cargado de personalidad, tampoco pitó la pena máxima. Fue una jugada más en la que el Real Murcia sufrió atrás, igual que en un saque de esquina posterior en el que Puric, una torre por la que el Atlético de Madrid pagó 2 millones, cabeceó flojo con Gazzaniga ya batido.

Eso sí, fueron más claras las ocasiones que volvió a tener el Real Murcia en los últimos minutos para matar el choque. Tras un centro lateral de David Vicente llegó un remate de cabeza de Bustos, en primera instancia, y después Flakus, que fue al larguero de la meta local. Pero no fue tan clara como la que tuvo minutos después Pedro León, que se plantó solo ante la meta madrileña tras una gran asistencia de Schalk, pero el muleño definió de la peor forma posible.

El colegiado, tras la benevolencia del Real Murcia para matar el partido, dio siete minutos de descuento, un infierno para el conjunto grana, que cada vez defendía peor, con menos cabeza. Incluso el choque se alargó más tras un gol de Schalk anulado por un fuera de juego previo de Flakus. El Atlético de Madrid atacaba por todos los flancos a un rival tembloroso, hasta que encontró su premio con un gol de Boñar cuando el choque había llegado casi a su final que estableció un empate justo en el marcador.