Julián Luna enreda la junta del Real Murcia y pide la destitución de Felipe Moreno: «Usted hace y deshace en el Cartagena»

El punto más controvertido en la junta de accionistas del Real Murcia no estuvo en el orden del día. Julián Luna monopolizó una sesión ... tensa en la que puso en duda la legitimidad de Felipe Moreno como presidente y pidió su destitución mediante una votación. El resultado demostró que el dirigente grana mantiene el respaldo mayoritario del murcianismo.

La cita comenzó pocos minutos después de las 18.00 horas y pronto Julián Luna pidió la palabra. Preguntó si Hause La Fuente había pagado las acciones a Agustín Ramos y poco después puso el foco en el plan de reestructuración anulado. Según el abogado archenero, concurrían causas para que Felipe Moreno sea declarado en una causa de destitución como administrador. Entendió que había habido una serie de incumplimientos en cuanto a la buena fe, lealtad, el mejor interés de la sociedad o un conflicto de intereses. Todo empezó a calentarse.

«Nunca he tenido una acción del Cartagena, ni a mi nombre personal ni al de una empresa. No le puedo decir otra cosa. Si tiene alguna prueba, sáquela. Solo quiere ser protagonista», le lanzó Felipe Moreno a un Luna que cogió el móvil para compartir una grabación de audio. Ahí surgieron nuevas discrepancias, ahora con el notario. La tarde se seguía enredando. Según Luna, en esa grabación quedaría demostrado que Felipe Moreno tendría el 85% del club albinegro. «Usted hace y deshace en el Cartagena», insistió Luna. «No me venga con audios, venga con un prueba documental con una firma», respondió un Felipe cada vez más enfadado. «Usted forma parte del comando que va a por el Real Murcia. No tiene valores», añadió.

Finalmente, se procedió a la votación sobre la destitución de Felipe Moreno como presidente del consejo administración. El 87,80% de los presentes votaron en contra de ella, mientras que el 12,17% votaron a favor.

Después de más de una hora, comenzó en sí la junta con el orden del día, donde aparece el informe del presidente sobre la gestión social y la situación institucional. Se habló de la tasación de Cobatillas de 2.530.000 euros. También se informó de que el Murcia, aunque ya no sale en la lista de morosos, aún debe a Hacienda en concepto de intereses unos 4 millones de euros. Mientras, la reducción de la deuda pública ascendió a 9,5 millones de euros.

Sobre un nuevo Plan de Reestructuración, se avanzó que ya se han iniciado los trámites para ello y habrá un nuevo reestructurador designado por el juzgado. Y se apuntó el acuerdo con LaLiga. Precisamente sobre el ámbito deportivo, Felipe Moreno reconoció que «soy el primer dolido por la situación. Este año creo que hemos hecho mejoras deportivas y de instalaciones para que este club tire para arriba. Es un deporte. Dependemos de que un balón entre. Espero que este año nos salgan las cosas».

El empresario cordobés comentó que «estamos a punto de llegar al punto de equilibrio. Nos está apoyando mucho el empresariado y estamos a punto de llegar a los 18.000 abonados. Es un privilegio». E insistió en señalar: «Aquí no hay lucro directo ni indirecto. Nadie hace negocio. Todo es por el Real Murcia. Mis viajes me los pago yo».

A partir de ahí, se fueron abordando los siguientes puntos del día. Se aprobaron las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2025 con un 86% de votos favorables. «El Real Murcia ha pagado toda su deuda pública y puede presentar un nuevo Plan de Reestructuración. Las cuentas reflejan una realidad. Casi se consigue igualar cobros y pagos», expuso Higinio Pérez. También tuvo un 86,26% de apoyo la gestión de los administradores. Además, se votó la convalidación de los acuerdos de la junta anterior, del 26 de diciembre de 2024. Después de que se tumbara el Plan de Reestructuración, se procedió a la ratificación de la aprobación de esos puntos tratados entonces (las cuentas, la gestión de los administradores, la modificación del artículo 1 para que 1919 sea la fecha de la fundación del club y el nombramiento de tres consejeros.)

Pero la cita iba a tener una traca final cuando Higinio Pérez, ya en ruegos y preguntas, propuso una votación para emprender una acción social contra Agustín Ramos por su actuación durante su mandato. Antonio Pedreño, presente y consejero también en esos años, defendió la labor de Ramos. Con un 85,81% de los votos se aprobó emprender dicha acción contra el expresidente grana.