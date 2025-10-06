La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Felipe Moreno, presidente del Real Murcia, participa en la votación sobre su destitución. Vicente Vicéns / AGM

Julián Luna enreda la junta del Real Murcia y pide la destitución de Felipe Moreno: «Usted hace y deshace en el Cartagena»

El abogado archenero monopoliza una sesión tensa, pero la votación mantiene su respaldo al presidente grana

David Soria

David Soria

Lunes, 6 de octubre 2025, 21:47

Comenta

El punto más controvertido en la junta de accionistas del Real Murcia no estuvo en el orden del día. Julián Luna monopolizó una sesión ... tensa en la que puso en duda la legitimidad de Felipe Moreno como presidente y pidió su destitución mediante una votación. El resultado demostró que el dirigente grana mantiene el respaldo mayoritario del murcianismo.

