Hacienda y el Real Murcia evitan el choque

El Real Murcia ha desaparecido de la lista de morosos de Hacienda después de que la entidad grana haya abonado recientemente 9,3 millones ... a este organismo por deudas atrasadas generadas en los últimos veinte años, aunque todavía podría tener que rascarse el bolsillo un poco más para tapar totalmente este agujero que Felipe Moreno, actual presidente grana, no causó.

La culpa la tienen unos presuntos intereses generados por esta deuda ya abonada y que la Agencia Tributaria ha puesto encima de la mesa después del proceso de regulación llevado a cabo por el empresario cordobés desde su llegada al club en marzo de 2023. Una cifra pendiente que, en el peor de los casos, podría llegar a los 3 millones y de la que la entidad no tuvo conocimiento hasta después de febrero de 2024. De hecho, en estas fechas y preparando la liquidación total de la deuda histórica, el club solicitó a la propia Agencia Tributaria un certificado de la misma y una carta de pago para que Felipe Moreno cumpliera una de las promesas que hizo en su primera aparición pública en el hotel NH Amistad de Murcia: dejar la deuda con Hacienda a cero.

A tener en cuenta 6,2 millones abonó el Murcia el 19 de julio de 2024 para acabar con la deuda antigua con Hacienda. 14 millones de deuda pública histórica ha pagado Moreno desde que llegó en marzo de 2023.

Según los documentos oficiales de este organismo recaudatorio, la deuda grana, a 31 de diciembre de 2022, ascendía a 9.359.519,86 euros, aunque posteriormente la entidad centenaria realizó importantes pagos, lo que redujo la misma, a 22 de diciembre de 2023, hasta los 6.272.485,91. El cordobés abonó en mayo de 2023 un cheque de 2 millones, aunque también se ejecutaron embargos que alcanzaron los 1,1 millones.

Hasta que el gran día llegó

Fue el 19 de julio de 2024 cuando Felipe Moreno desembolsó lo que parecían los últimos 6,2 millones pendientes con Hacienda, saldando la deuda histórica y cerrando una herida que parecía de muerte. Un sueño imposible para los murcianistas que se hizo realidad, aunque el organismo recaudatorio ha puesto encima de la mesa un total de 31 actas atrasadas en contestación a un escrito del propio club que demandaba conocer si quedaba algo más pendiente. La Agencia Tributaria asegura que en las certificaciones de estar al día emitidas y concedidas tras el pago total de la deuda histórica, «no se incluyen los intereses de demora que pudieran corresponder a las distintas deudas ya canceladas, ni los recargos del periodo ejecutivo devengados y no exigidos cuya liquidación, en todo caso, se efectuará posteriormente».

La suma de estas actas se acerca a los 3 millones, siendo algunas de ellas incluso de 2008, en plena 'era Samper'. Cabe recordar que de 2006 hasta 2015 el Real Murcia generó la mayor parte de una deuda que los gestores posteriores, hasta la llegada de Felipe Moreno, no pudieron aplacar, aunque en algunos casos, como sucedió con la directiva de Tornel y la Parmu, una fuerte política de contención del gasto logró evitar la muerte del club.

Los actuales gestores del Real Murcia entienden, no obstante, que parte de estos intereses y actas ya están abonadas y tendría la opción de acudir al contencioso-administrativo para luchar por sus derechos, aunque ahora mismo rehúye de un proceso judicial que podría llevar años. Además, a la vez, Hacienda valora todo el esfuerzo que ha hecho Felipe Moreno, que ha pagado unos 9,2 millones al fisco que muchos daban por perdidos, y ha decidido hacerle un guiño. Y es que la sintonía y el 'feeling' entre la institución grana y los responsables de la Agencia Tributaria es total ya que el Real Murcia es ahora un club que ha abonado su deuda histórica y además cumple escrupulosamente con todas sus obligaciones ordinarias como empresa.

Una reunión productiva

Ambas partes se vieron las caras la semana pasada, una cita con los responsables de Recaudación a la que acudieron Felipe Moreno y el abogado Higinio Pérez. Una cita productiva en la que se acordó que la propia Agencia Tributaria no embargara al Real Murcia por esta presunta deuda mientras que no se aclare cuáles son las actas que están pendientes y cuáles no.

Al mismo tiempo, la propia administración pública acepta como aval la instalación de Cobatillas, actualmente en desuso y con un valor reciente de tasación de 2,5 millones. Ciudad deportiva que el Real Murcia se planteó recientemente reformar y poner en uso ante el retraso de las obras de la nueva casa de la cantera de la entidad grana.

Y además, la propia Agencia Tributaria renovó el certificado de estar al corriente de pago con este organismo que caducaba el próximo 8 de agosto y que le permitirá, además de recibir las subvenciones correspondientes y otras ayudas que ha estado sin ingresar durante años, afrontar un nuevo Plan de Reestructuración y ascender a Segunda sin problemas, si es que el equipo que está diseñando Asier Goiria y entrena Joseba Etxeberria logra acabar primero la liga regular 2025-26, o bien se hace con una plaza en el fútbol profesional superando el 'playoff'.

Cabe recordar que desde su llegada en marzo de 2023, Felipe Moreno ha pagado más de 14 millones a las diferentes administraciones públicas por deudas atrasadas, sobresaliendo entre ellas la de Hacienda con 9,3 millones aportados, seguida de la Seguridad Social, a la que el Real Murcia ha abonado 4,5 millones bajo el mandato del presidente cordobés. Además, el club grana también ha satisfecho un millón pendiente al Ayuntamiento y Emuasa. Una vez llegado a este punto el Murcia ya no quiere volver a ser un moroso y va a pelear para que estos 3 millones se queden en solo un susto.