Felipe Moreno: «Estoy ayudando en la transición»

En su enfrentamiento dialéctico del pasado lunes con el abogado archenero Julián Luna, el presidente del Real Murcia, Felipe Moreno, admitió que ha «ayudado» ... a Paco Belmonte en su etapa en el FC Cartagena, «al igual que ahora estoy ayudando en la transición». No obstante, el ex del Leganés repitió que «no he tenido, tengo ni tendré ninguna acción del Cartagena» y retó a Luna a que muestre «alguna prueba» que lo vincule con el Efesé.

El abogado archenero y presidente de La Unión Atlético intentó reproducir un audio en el que presuntamente Felipe Moreno reconocía que el 85% del Cartagena es suyo. «Tengo unas ideas y una manera de ser y yo suelo echar una mano a los amigos que me lo piden, pero nada más», aseveró Moreno.

«Estoy para ayudar en lo que haga falta, pero dentro de otro concepto de amistad. Tengo amigos a los que ayudo, y todo lo que puedo hacer lo voy a hacer. Igual es que yo soy distinto, pero esto es lo que hay. Pero no mienta más ni enrede ni quiera ser protagonista, como siempre. Traiga usted un documento que demuestre que yo he firmado algo referente al Fútbol Club Cartagena. Nunca he firmado nada, nunca; ni he sido, ni soy, ni seré accionista», reiteró el presidente del Real Murcia en la junta de accionistas del conjunto grana que se celebró el pasado lunes.

Hay que recordar que fue Moreno quien buscó a la familia Arribas y quien recomendó a Víctor Alonso para el puesto de director general del club. Y fue él quien asumió importantes pagos en el Cartagena cuando la entidad todavía presidida por Paco Belmonte se vio en apuros. Entre todas las partes se llegó a un acuerdo el pasado mes de julio para iniciar un proceso de «transición ordenada» que debería acabar en enero con la salida definitiva del club de Belmonte. Ahora mismo, en el día a día de la entidad, hay una bicefalia que más pronto que tarde se convertirá en imposible de mantener en el tiempo.