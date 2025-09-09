La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Márquez, jugador del Unión Malacitano, a la derecha, con la camiseta visitante del Antoniano. CA ANTONIANO
2ª Federación

El Unión Malacitano, sin casa, sin escudo y sin color oficial

El equipo de Luna, que todavía no puede jugar en Málaga, vistió en Lebrija la segunda equipación de su rival, ya que la Federación no reconoce sus nuevas señas identificativas

José Otón

José Otón

Martes, 9 de septiembre 2025

La Federación Española no reconoce al Unión Malacitano. El equipo gestionado por el abogado murciano Julian Luna pidió a la Federación Española el cambio de ... sede a Málaga después de ser aprobado por la Murciana y la Andaluza, pero se encontró con la oposición frontal del órgano que dirige Louzán. A falta de saber lo que dice el CSD (Consejo Superior de Deportes) o el TAD (Tribunal de Arbitraje Deportivo), el pasado domingo, en Lebrija, justo antes de su choque frente al Antoniano, se llevó otro tirón de orejas. Fue en el calentamiento previo a su estreno liguero cuando el colegio Antonio Pozo obligó al equipo de Campos a cambiar de indumentaria.

