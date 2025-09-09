El Unión Malacitano, sin casa, sin escudo y sin color oficial

La Federación Española no reconoce al Unión Malacitano. El equipo gestionado por el abogado murciano Julian Luna pidió a la Federación Española el cambio de ... sede a Málaga después de ser aprobado por la Murciana y la Andaluza, pero se encontró con la oposición frontal del órgano que dirige Louzán. A falta de saber lo que dice el CSD (Consejo Superior de Deportes) o el TAD (Tribunal de Arbitraje Deportivo), el pasado domingo, en Lebrija, justo antes de su choque frente al Antoniano, se llevó otro tirón de orejas. Fue en el calentamiento previo a su estreno liguero cuando el colegio Antonio Pozo obligó al equipo de Campos a cambiar de indumentaria.

«Antes del inicio del encuentro me percato que el equipo visitante me presenta las dos equipaciones con el escudo del CD Unión Malacitano, no siendo la oficial aprobada por la RFEF. Ante tal situación y siguiendo instrucciones de la RFEF, pongo en conocimiento del delegado visitante que debe de jugar con la equipación oficial del FC Unión Atlético comunicándome que no dispone de ella en estos momentos. Al objeto de poder jugar el partido, toda vez que les comunico que si no juegan con esa se puede dar como incomparecencia, se busca la solución de que jueguen con la segunda equipación del equipo local con el objetivo de subsanar el percance y que el partido transcurra con normalidad», escribió el colegiado.

Camino del Juan Cayuela

Teóricamente, el equipo que la pasada campaña disputaba sus partidos en La Unión y que dejó la localidad minera por falta de apoyos, se presentó al partido ante el Antoniano con el escudo y un uniforme que legalmente no existen hasta que no se resuelvan las alegaciones presentadas por Luna en las instancias antes mencionadas, que tienen encima de la mesa el futuro de este club que, de momento, jugará en Totana.

De hecho, el todavía La Unión Atlético ha llegado un acuerdo con el Ayuntamiento de dicha localidad para jugar como local en el Juan Cayuela a cambio de pagar un alquiler y favorecer a los equipos de la población, pacto que ha contado la aprobación del propio Olímpico de Totana, que se puede ver beneficiado por el mismo, sobre todo en lo que tiene que ver con la explotación de la cantina del campo en los partidos de La Unión, entre otros aspectos, una fuente principal de financiación para este club de Tercera. El acuerdo será sometido esta semana a la Junta de Gobierno de una localidad que además cuenta con otras instalaciones como la Ciudad Deportiva o el campo de El Paretón.

A priori, el que pretende ser CD Unión Malacitano solo jugará en el Juan Cayuela cada quince días y sus partidos no coincidirán con los del del Olímpico de Totana. Los derbis ante el Águilas, UCAM, Minera y Lorca pueden dejar buen sabor en una localidad que tiene ganas de fútbol de superior categoría: «Todas las partes están de acuerdo, es bueno para Totana», asegura Patricia Corbalán, la concejal de Deportes de la localidad.

Los de Campos viajarán hasta Totana el sábado por la mañana

La logística del por ahora La Unión Atlético sigue establecida en Málaga, donde el equipo sigue entrenando a día de hoy y donde viven todos los futbolistas y miembros del cuerpo técnico liderado por José Miguel Campos. De hecho, de cara al choque frente al Xerez Deportivo del próximo domingo (11.30 horas) el equipo de Julián Luna se desplazará hasta Totana en la mañana del sábado y pernoctará en uno de los hoteles de la localidad o de alguna población cercana. De hecho, La Unión Atlético podría disfrutar de solo una sesión de entrenamiento en el Juan Cayuela por la tarde, solo horas antes del choque, que le permitiría reconocer el estado del que va a ser su terreno de juego. El equipo unionense ejercerá de local, pero volverá a Málaga tras el choque como si fuera visitante. A lo largo del curso, y de mantenerse esta situación, el CD Unión Malacitano solo se ahorrará dormir fuera, aunque sea jugando como visitante, en choques cercanos a Málaga, como el del Atlético Malagueño, Estepona o Puente Genil, que le permitirán desplazarse en el día.