El mismo Flakus también encaja en un Real Murcia diferente

El Real Murcia de Joseba Etxeberria se construye desde el ataque. Porque la prioridad es buscar la portería contraria y los delanteros son los primeros ... que defienden. Las intenciones están claras y el técnico va a insistir para quitarle cualquier miedo al equipo. Ante el Juventud Torremolinos se vio una estructura ofensiva que ya empieza a ser reconocible. Un 3-1-4-2 con los centrales y el lateral izquierdo cerrando, David Vicente y Bustos abriendo el campo y Pedro Benito juntándose con Flakus. En el juego interior, un pivote, Isi Gómez, es posicional y por delante se juntan entre líneas Ekain y Juan Carlos Real. Este último partía de una teórica posición de '8', pero el sistema en ataque del míster le facilita la labor al jugar en la práctica en posiciones conocidas. Mientras, Ekain sigue conectando con Bustos. El penalti del 1-0 se originó con ambos por la izquierda.

2 El Juventud Torremolinos buscó la espalda de la defensa adelantada de los granas y Antxon Jaso sobresalió como central corrector

3 El tiempo no pasó por David Flakus, que en su primera titularidad tras su regreso asumió la responsabilidad del penalti con determinación y calidad

El Murcia ya es capaz de llegar muchas veces al área contraria y de tener varias ocasiones, aunque todavía necesita mejorar su eficacia. Para ello estará la gran ayuda de Flakus, que no tardó en celebrar su redebut en Liga con el conjunto grana. El verano no ha pasado por él. Con la misma determinación que transformó el penalti que metió al equipo como segundo en el último 'playoff', hizo el gol ayer que resultaría decisivo. Lanzó la pena máxima con potencia y colocación. Su seguridad ante la portería contraria debe dar muchos beneficios al jugador y al equipo. Rodeado de compañeros ya conocidos como Pedro Benito, Pedro León o Juan Carlos Real, y respaldado por nuevos socios como Bustos y Ekain, el rendimiento es inmediato.

4 El equipo de Etxeberria perdió frescura a partir de la segunda parte e intentó refrescarse con jugadores como Sekou, Palmberg o Schalk

En la segunda parte el equipo empezó a perder frescura sin el balón y con él. La alta intensidad inicial dio paso a un conjunto que transmitió más fatiga y que ya no dominaba como antes. El Juventud Torremolinos pudo entrar en contacto más con la pelota. Palmberg ya había entrado por Juan Carlos Real y luego le siguieron jugadores como Sekou, con una gran zancada para abarcar campo, o Schalk, fino también en la mediapunta. El Murcia pareció recobrar el aliento, aunque la dinámica del segundo tiempo siguió en un partido en el que pudo sentenciar aunque también sufrió hasta el final.

5 El conjunto murcianista no falló en su primer partido de Liga en casa y da el primer paso para hacer del Enrique Roca un fortín

Los murcianistas sumaron su primera victoria como locales en Liga en el primer intento. Un triunfo al que se une el de hace unos días ante el Elche en un amistoso también en el estadio grana. Es importante que el Murcia se acostumbre a ganar en casa. La temporada pasada sufrió mucho en su propio campo. De hecho, su bagaje como local empezó y terminó con derrotas (Yeclano y Nàstic). Entremedias encontró remedios, aunque el disgusto del último día tampoco lo pudo evitar. Que el Enrique Roca sea al fin un fortín es una de las asignaturas pendientes de los últimos años del equipo, que ayer superó la primera prueba.