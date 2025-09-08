La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un momento del partido disputado este domingo. Andrés Molina / AGM

El mismo Flakus también encaja en un Real Murcia diferente

Los de Etxeberria ya ganan en casa saliendo al ataque con un 3-1-4-2 y el Juventud Torremolinos busca la espalda de la defensa, con Jaso destacando como central corrector

David Soria

David Soria

Lunes, 8 de septiembre 2025, 08:08

  1. 1

    El Real Murcia buscó la portería rival desde el inicio y Juan Carlos Real tuvo sitio en el 3-4-1-2 con el que ataca el equipo

El Real Murcia de Joseba Etxeberria se construye desde el ataque. Porque la prioridad es buscar la portería contraria y los delanteros son los primeros ... que defienden. Las intenciones están claras y el técnico va a insistir para quitarle cualquier miedo al equipo. Ante el Juventud Torremolinos se vio una estructura ofensiva que ya empieza a ser reconocible. Un 3-1-4-2 con los centrales y el lateral izquierdo cerrando, David Vicente y Bustos abriendo el campo y Pedro Benito juntándose con Flakus. En el juego interior, un pivote, Isi Gómez, es posicional y por delante se juntan entre líneas Ekain y Juan Carlos Real. Este último partía de una teórica posición de '8', pero el sistema en ataque del míster le facilita la labor al jugar en la práctica en posiciones conocidas. Mientras, Ekain sigue conectando con Bustos. El penalti del 1-0 se originó con ambos por la izquierda.

