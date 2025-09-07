La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Flakus celebra el gol de penalti que acabó dándole la victoria al Real Murcia frente al Torremolinos este domingo.

Ver 50 fotos
Flakus celebra el gol de penalti que acabó dándole la victoria al Real Murcia frente al Torremolinos este domingo. Andrés Molina / AGM
Fútbol | Primera RFEF

Misión cumplida para un Real Murcia a medio hacer

El equipo grana dejó destellos de lo que puede ser, pero también permitió generar peligro a un débil Torremolinos que puso a temblar al Enrique Roca

José Otón

José Otón

Domingo, 7 de septiembre 2025, 20:55

El Real Murcia tumbó al Torremolinos, como era de esperar, pero sufrió como nadie esperaba. Además, el choque entre uno de los grandes aspirantes al ... ascenso y un recién llegado a la categoría dejó varias certezas: el equipo grana es otro en casa, manda más y quiere ser más protagonista que el año pasado, pero sigue sufriendo atrás, la gran asignatura a corregir por Etxeberria en las próximas semanas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven las lluvias y tormentas a la Región de Murcia: Aemet amplía el aviso amarillo
  2. 2 Fallece a los 47 años Charo Abellán, del grupo de coros y danzas Francisco Salzillo de Murcia
  3. 3 Muere un motorista tras colisionar con un turismo en la autopista AP-7 a la altura de Los Alcázares
  4. 4 Descuartizar para borrar el rastro: la crueldad tras los crímenes de Librilla y Mazarrón
  5. 5 Desalojan un edificio de Cartagena tras el hundimiento de una escalera
  6. 6 Herido por arma blanca un menor de 16 años en El Raal
  7. 7

    Francisco Lucas: «Como delegado del Gobierno no voy a permitir el cierre del Trasvase del Tajo»
  8. 8 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 6 de septiembre de 2025
  9. 9

    Los niños de Santa Cruz se hacen mayores: la nueva vida de Alou Malle
  10. 10 Diez cosas que igual no sabías sobre la Feria de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Misión cumplida para un Real Murcia a medio hacer