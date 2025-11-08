La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
David Flakus, delantero del Real Murcia, persigue un balón ante Moha, defensa del Betis Deportivo, en el partido del pasado fin de semana. LOF
Real Murcia

David Flakus, un delantero apagado que se ha vuelto a reactivar con Colunga

En los primeros partidos del técnico, el delantero ha tenido varias ocasiones y en Sevilla dio la victoria con dos dianas

David Soria

David Soria

Sábado, 8 de noviembre 2025, 08:29

Comenta

Adrián Colunga tiene mucho trabajo. En sus manos está un Real Murcia que nunca quiere ponerse techo pero que esta temporada ya ha tocado fondo ... varias veces. Ha recogido a un equipo hundido en la tabla y desorientado en el juego. De momento, ha aplicado un poco de balón y una dosis de orden en sus dos primeros partidos como entrenador del primer equipo. Y la victoria liguera, además, llegó en el primer intento ante el Betis Deportivo. Ese triunfo tuvo un nombre propio, el de David Flakus y sus dos goles. Un delantero que tiene que ser importante y que se había extraviado en mitad de la crisis sufrida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La oposición con la que ganarás más de 5.000 euros mensuales: «No necesitas título universitario»
  2. 2 La confesión del joven que asfixió a su novia de 19 años en Librilla: «Se me ha nublado la cabeza; la he cogido del cuello y he apretado»
  3. 3 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  4. 4 Prisión provisional para el nuevo detenido por el asesinato de dos ecuatorianos en Mazarrón
  5. 5 Cazado en una pedanía de Murcia por circular en un patinete a 99 km/h
  6. 6

    Más autoridad para el profesor y mano dura contra los acosadores en la Región de Murcia
  7. 7

    El plan de Arribas: austeridad, recortes, evitar el concurso y potenciar la cantera
  8. 8

    La Navidad arrancará en Murcia con un espectáculo de encendido en Belluga
  9. 9

    Nuevos autobuses eléctricos comenzarán a prestar servicio a partir de la próxima semana en las líneas autonómicas que gestiona Murcia
  10. 10

    La precariedad avanza en la Región de Murcia y empeora la situación de la clase media

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad David Flakus, un delantero apagado que se ha vuelto a reactivar con Colunga

David Flakus, un delantero apagado que se ha vuelto a reactivar con Colunga