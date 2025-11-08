David Flakus, un delantero apagado que se ha vuelto a reactivar con Colunga

Adrián Colunga tiene mucho trabajo. En sus manos está un Real Murcia que nunca quiere ponerse techo pero que esta temporada ya ha tocado fondo ... varias veces. Ha recogido a un equipo hundido en la tabla y desorientado en el juego. De momento, ha aplicado un poco de balón y una dosis de orden en sus dos primeros partidos como entrenador del primer equipo. Y la victoria liguera, además, llegó en el primer intento ante el Betis Deportivo. Ese triunfo tuvo un nombre propio, el de David Flakus y sus dos goles. Un delantero que tiene que ser importante y que se había extraviado en mitad de la crisis sufrida.

El entrenador ovetense tiene la misión de mejorar al Murcia tanto de manera colectiva como de forma individual después de un inicio que ha visto al conjunto grana estar hasta siete jornadas seguidas sin vencer un partido. «El fútbol son emociones. Cuando las cosas no salen puede llegar a afectar. Creo que los chicos se merecían ganar el domingo. Cuando los resultados se dan el futbolista se encuentra más cómodo y aparece la confianza. Aquí hay jugadores muy buenos y vamos a intentar recuperarlos a cada uno», afirmó antes de enfrentarse hoy al Nàstic. Sin duda, uno de ellos es David Flakus.

El esloveno hizo ante el Betis B su primer doblete como grana y puso fin a una racha de siete partidos sin anotar

Fue el fichaje más esperado del verano, por ilusión y por lo que se dilató la operación. El regreso del jugador que en solo medio año se había convertido en el mejor goleador del equipo la temporada pasada se cerró poco antes del final del mercado. Cedido primero por el Castellón, el Murcia apostó fuerte y posteriormente pagó el traspaso. El esloveno había encajado rápidamente en el equipo, en el club y entre la afición, que siempre le vio muy comprometido hasta el punto de sacrificar el Europeo sub-21 para no perderse el 'playoff' con los granas. Y todo parecía igual de ideal en su segunda campaña con una asistencia en el amistoso contra el Elche, en su redebut, y, sobre todo, con dos goles en sus dos primeros partidos en esta Liga, ante el Juventud Torremolinos y el Atlético Madrileño.

Sin embargo, a partir de ese momento y al mismo tiempo, el equipo y el delantero empezaron a apagarse. El funcionamiento del Murcia con Joseba Etxeberria fue a menos y con él, el del delantero esloveno. El Real Murcia fue jugando peor y bajó la producción ofensiva, con escasas opciones para el de Maribor. En los últimos seis partidos con el entrenador vasco, el Murcia solo hizo tres tantos, ninguno de Flakus. Pero Colunga está reiniciando al equipo y como consecuencia está pudiendo reactivar a la mayor garantía para el gol que tiene en la plantilla. Y en Sevilla lo hizo del mejor modo posible.

Rendimiento continuo

Ante el filial verdiblanco firmó su primer doblete vistiendo la camiseta grana con dos definiciones ante el portero que pusieron dos veces por delante a los suyos. Hasta ahora, siempre había marcado de uno en uno. Así hizo sus siete goles la temporada pasada, en siete partidos diferentes contra el Marbella, la AD Mérida, el Fuenlabrada, el Recreativo de Huelva, la AD Ceuta, el Villarreal B y el Algeciras. Un rendimiento extendido en el tiempo para sacar buenos resultados. Y así ha vuelto a ser en este curso.

Todas sus dianas han servido para puntuar y esta noche se mide al equipo del grupo que más goles ha encajado

Ese doblete lo logró, además, en el momento en el que estaba más peleado con el gol. Rompió una sequía de siete partidos oficiales sin marcar, su peor racha en el Murcia. La temporada pasada no estuvo más de tres encuentros sin ver portería, los que separaron su gol ante el Villarreal B y el tanto de penalti ante el Algeciras en el último minuto de la liga que hizo que los de Fran Fernández acabaran segundos en la clasificación. Ahora estaba atravesando por una peor situación a todos los niveles. Ya ante el Antequera en la Copa, en el estreno de Colunga, tuvo opciones claras para haber anotado. Y ante el Betis Deportivo marcó dos y tuvo más ocasiones que en los anteriores partidos juntos.

«Yo jugué de delantero y cuando pasan tres partidos sin marcar ya se dice que el equipo no tiene gol. Hace cinco o seis años un delantero del Sporting hizo seis o siete goles. Llegó la tercera temporada y metió unos 20. No es lo mismo jugar con determinado perfil de jugador o de entrenador. Vamos a intentar generar situaciones para que Flakus y el resto puedan tener ocasiones. Han venido dos goles y vendrán muchos más. El trabajo del chico es espectacular. Nos ha dado la vida», analizaba Colunga en Sevilla.

Variedad de goles

Por ahora, suma cuatro goles que se han traducido en dos victorias y un empate. Una vinculación tan prolífica no es nueva en este 2025. Si Flakus marca, el Real Murcia puntúa. Nunca ha perdido cuando el delantero ha anotado. La temporada pasada sus siete goles contribuyeron a conseguir seis victorias y un empate. Es un delantero para distintos contextos que no marca en balde. Ha abierto el marcador, ha puesto por delante a su equipo, le ha salvado de alguna derrota o ha sido decisivo con el tanto que definía el partido.

Y esta noche tiene una gran oportunidad para seguir mejorando sus números y ayudando a que su equipo se siga levantando. Al menos en teoría. Y es que se enfrenta al Nàstic de Tarragona, el equipo que más goles ha encajado en el grupo 2 de Primera Federación. Lleva 14 en contra en 10 partidos. Nadie ha recibido más y solo el colista Betis Deportivo le iguala. Flakus, un delantero que sabe buscarse la vida, necesitará también de sus compañeros para tener las mejores ocasiones posibles. Y ellos necesitarán su acierto. Colunga está reiniciando al Real Murcia y el delantero se está reactivando.