Pedro Benito, jugador del Real Murcia, saluda con una sonrisa durante un entrenamiento del equipo. REAL MURCIA

Un Murcia con mejor cara quiere liberarse ante el Nàstic para escapar del descenso

Los granas buscan ganar por primera vez dos partidos de liga seguidos y empezar a mirar hacia arriba ante un rival que estrena técnico

David Soria

David Soria

Sábado, 8 de noviembre 2025, 08:28

Después de varios días de agobio, el Real Murcia ha podido respirar. Adrián Colunga llegó en plena crisis, jugó y ganó. Ahora ha disfrutado ... de más tiempo y mejores caras para seguir alimentando la recuperación de un equipo grana que esta noche recibirá al Nàstic de Tarragona (21.00 horas, La 7) para sumar por primera vez dos victorias seguidas y poder salir de la zona de descenso como primer paso hacia la remontada. «Lo principal es que hemos tenido una semana para trabajar, para meter conceptos que creemos que pueden ayudar a los jugadores. Han entrenado muy bien, la predisposición está siendo fantástica», valoraba ayer el entrenador asturiano en la previa.

