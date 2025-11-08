Un Murcia con mejor cara quiere liberarse ante el Nàstic para escapar del descenso

Después de varios días de agobio, el Real Murcia ha podido respirar. Adrián Colunga llegó en plena crisis, jugó y ganó. Ahora ha disfrutado ... de más tiempo y mejores caras para seguir alimentando la recuperación de un equipo grana que esta noche recibirá al Nàstic de Tarragona (21.00 horas, La 7) para sumar por primera vez dos victorias seguidas y poder salir de la zona de descenso como primer paso hacia la remontada. «Lo principal es que hemos tenido una semana para trabajar, para meter conceptos que creemos que pueden ayudar a los jugadores. Han entrenado muy bien, la predisposición está siendo fantástica», valoraba ayer el entrenador asturiano en la previa.

El de hoy será otra oportunidad para ver más detalles de qué es capaz el Murcia con Colunga al mando. «Me gusta atacar, pero hay que tener un orden defensivo», avisa. «Jugamos en casa, tenemos un campo y una afición magnífica y muy buenos jugadores. Hay que darles recursos», explicó también. El ovetense quiere que los jugadores «disfruten atacando, defendiendo... En un partido, en 100 minutos, pasan muchas cosas. Que se lo pasen bien, que se liberen, que expongan. Tienen que vaciarse».

Las bajas para este partido serían las ya conocidas, según avanzó. En Sevilla ante el Betis Deportivo estuvieron fuera por lesión Saveljich, Jaso, Zeka, Moyita, David Vicente y Piñeiro. El once inicial puede parecerse mucho al del último encuentro, con opciones siempre a tener en cuenta como Pedro Benito, un Antonio David que el pasado fin de semana jugó sus primeros minutos desde finales de septiembre o un Juan Carlos Real que está entrando como revulsivo y que participó en el tanto de la victoria con un buen penúltimo pase.

Un rival ambicioso

Esta vez estará enfrente un Nàstic que esta semana también modificó su banquillo. «Seguramente haya un cambio de comportamiento. Puedes tener una idea de lo que son los equipos de Cristóbal Parralo, juntos, intensos, concediendo pocos espacios, pero ahora somos nosotros. Hay muchas cosas que van a depender de nosotros. Jugamos en casa con nuestra gente», indicó Colunga. A su vez, Parralo admitió en la previa que «no me gustan los partidos en los que no hay control porque puede pasar cualquier cosa». No podrá sentarse en el Enrique Roca por sanción y su segundo es el que estará en el área técnica. Será Javier Manjarín, futbolista de Primera en los 90 conocido sobre todo por sus años en el Sporting y en el Deportivo de La Coruña.

El propio Parralo, como Colunga, sabe que son días complicados por la falta de tiempo antes del primer partido. «Hemos intentado aprovechar cada minuto. He visto a un equipo que quiere hacer las cosas bien», indica. «Espero que se vea un Nàstic ambicioso, que vaya a por la victoria», confía. Para esa misión no podrá contar con Baselga por lesión y una de las dudas a resolver en su primer once inicial será si apuesta por un esquema con dos delanteros, como hacía Luis César Sampedro, o si juega con un único punta. Cedric y el aguileño Álex Jiménez son las opciones como delanteros. La certeza es Jaume Jardí y sus cinco goles anotados ya sea en la mediapunta en un 4-2-3-1 o en la banda en un 4-4-2.