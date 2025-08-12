Cerca de 1.700 abonados del Real Murcia de la pasada campaña no han renovado su carné

José Otón Martes, 12 de agosto 2025, 20:09 Comenta Compartir

El Real Murcia sigue imparable en la carrera de los abonos 2025-26 en Primera Federación. A media tarde de este martes se acerca a los 15.300 y solo horas antes la entidad centenaria confirmaba que de éstos, más de 2.500 eran nuevos socios (un 16,3% del total), dato que es positivo y preocupante a la vez.

De hecho, es evidente que si la campaña pasada contó con 14.500 abonados, 1.700 de estos no han renovado su carné para este curso como sí han hecho otros 12.800 fieles. En total, un 17,2% de aficionados que no han acudido a la taquilla, dato que va a provocar la reacción del club, que quiere poner de su parte para recuperar a los que todavía no han renovado su fe.

El dato 17,2% de los abonados del Real Murcia del pasado curso aún no han renovado su carné para el ejercicio 2025-26. Son cerca de 1.700 fieles de un total de 14.500. Sin embargo, de los 15.300 abonados que tiene la entidad actualmente, 2.500 (un 16,3%) son nuevos.

En los próximos días, el presidente Felipe Moreno tiene previsto dar la orden para que un equipo de empleados del club contacten personalmente con estos aficionados que no han renovado su compromiso con la entidad grana, primero a través del correo electrónico y después vía telefónica, movimiento que de resultar exitoso acercaría la cifra total de abonados granas a más de 17.000 a casi tres semanas del inicio liguero.

El récord del Deportivo

Eso sí, el Murcia, que podría superar los 16.500 de la campaña 2008-2009 en Segunda, está lejos de los registros que marcó el Deportivo de La Coruña en esta categoría. Los gallegos, en la 2022-23 alcanzaron los 28.346 socios, mientras que un año más tarde, el de su regreso a Segunda, llegó a los 27.549 fieles.