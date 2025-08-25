Asier Goiria cambia el modelo del Real Murcia: más inversión de futuro y menos jugadores cedidos

Parece evidente, a falta de los últimos movimientos del mercado veraniego, que la fisionomía del nuevo Real Murcia va a ser distinta a la del ... curso pasado, por lo menos en lo que se refiere a la relación contractual de los futbolistas con el club grana. De hecho, si en la temporada 2024-25 fueron hasta siete los jugadores que llegaron en calidad de cedidos a la entidad centenaria, en este curso solamente hay uno, de momento.

Yriarte, Rojas, Kenneth Soler, Ian Forns, Alcaina, Davo y Flakus aterrizaron en el Enrique Roca cedidos temporalmente por el Eibar, Almería, Espanyol, Deportivo de La Coruña y Castellón, mientras que para esta nueva campaña solo el pivote Antonio David llega prestado por el Albacete tras dejar el Castilla.

Todas las demás incorporaciones granas del curso 2025-26 han sido de jugadores fichados en propiedad, incluidos dos fútbolistas jóvenes que llegaron con la carta de libertad desde el Villarreal y Real Madrid, como el lateral izquierdo Cristo Romero y el portero Diego Piñeiro, respectivamente, inversiones de futuro de una dirección deportiva que ha cambiado su forma de actuar.

Curiosamente y a excepción de Flakus, ninguno de los otros seis cedidos rindió a gran nivel con la camiseta grana, ni fue determinante en una temporada donde el Real Murcia no cumplió el objetivo. Mientras que Yriarte bajó su rendimiento por diferentes molestias y convocatorias con su selección, Forns se lesionó en el tramo final. La intensidad de Rojas no fue la apropiada, mientras que Keneth Soler pasó prácticamente desapercibido. Otros futbolistas más experimentados como Alcaina y Davo tampoco cumplieron las expectativas ni dieron al Real Murcia lo que necesitaba para pelear por el ascenso a Segunda. Solo el esloveno, con 7 goles, dio la talla y dejó un buen sabor de boca a la afición.

Fichaje inminente

Solo falta que el Castellón firme el contrato para que David Flakus sea, de nuevo, jugador del Real Murcia. El club grana, que ha ha llegado a un acuerdo con el futbolista para tres temporadas, espera el 'sí' definitivo del club albinegro, que ha recibido una propuesta por parte de Felipe Moreno y avanzada en exclusiva por LA VERDAD, de 450.000 euros por el jugador, más 50.000 euros adicionales en caso de ascenso a Segunda, y otros 100.000 si la entidad grana vuelve a Primera. Además, el Castellón se guardaría un porcentaje de un futuro traspaso del ariete.