Flakus saluda a los aficionados tras el Murcia-Villarreal B. A. MOLINA / AGM
Fútbol | Primera RFEF

Asier Goiria cambia el modelo del Real Murcia: más inversión de futuro y menos jugadores cedidos

De los futbolistas granas fichados este verano, solo Antonio David pertenece al Albacete, nada que ver con los siete préstamos de la pasada campaña

José Otón

José Otón

Murcia

Lunes, 25 de agosto 2025, 21:32

Parece evidente, a falta de los últimos movimientos del mercado veraniego, que la fisionomía del nuevo Real Murcia va a ser distinta a la del ... curso pasado, por lo menos en lo que se refiere a la relación contractual de los futbolistas con el club grana. De hecho, si en la temporada 2024-25 fueron hasta siete los jugadores que llegaron en calidad de cedidos a la entidad centenaria, en este curso solamente hay uno, de momento.

