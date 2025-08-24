El Real Murcia ofrece medio millón de euros por Flakus

José Otón Domingo, 24 de agosto 2025, 21:02 Comenta Compartir

Uno de los culebrones del verano en el Real Murcia está cerca de llegar a su desenlace, para bien o para mal. Si el primero fue el de la marcha de Toral al Betis, el segundo, la vuelta o no de David Flakus a la disciplina grana, también vive sus últimas horas. Y es que tras el segundo partido de liga en Segunda en el que el delantero esloveno no jugó ni un minuto con el Castellón, el Real Murcia ha apostado todo a la vuelta del delantero y su salida del club blanquinegro se ha acelerado.

Pese a que había otras opciones en el mercado, la apuesta firme y contundente de Asier Goiria y de Joseba Etxeberria por el ariete ha hecho que Felipe Moreno, presidente grana, haya decidido rascarse el bolsillo para darles lo que quieren. Por eso, la entidad grana ya ha ofertado al cuadro castellonense el pago de 450.000 euros por el futbolista para adquirirlo en propiedad, una cantidad que se incrementaría en 50.000 euros más en caso de ascenso a Segunda del equipo grana, y en otros 100.000 si la entidad murciana consigue, en el periodo de vigencia del contrato del futbolista con el Murcia, el ascenso a Primera.

Además, el Castellón se reservaría un procentaje de una posible futura venta del futbolista por parte del Real Murcia, algo parecido a lo que ha hecho el club grana con Toral, pero en menor cantidad. Actualmente la operación se encuentra en plena ebullición, aunque el mal arranque liguero del Castellón está haciendo que se retrase su llegada más allá de lo que le gustaría al Real Murcia, que quiere contar con el futbolista esta semana.

Cabe recordar que Flakus, nacido en Maribor y de 23 años de edad, ya jugó media temporada en el club grana cedido por el Castellón y que en Murcia disputó 17 partidos de liga regular y 2 de 'playoff', acumulando 1.370 minutos y anotando 7 goles, demostrando además una versitilidad que agrada a los técnicos del club grana. Incluso demostró un gran compromiso con el Real Murcia negándose a ir al Europeo sub-21 para jugar el 'playoff' de grana.

