Chiki, ariete del Cartagena, muestra su disconformidad con una decisión del colegiado. LOF
Primera Federación

El Sanluqueño arrolla y la roja de Larrea termina de sentenciar al Cartagena

El Palmar fue un escenario que se le quedó grande a los de Javi Rey, al margen de que el FVS volvió a dejar muestras de su mal funcionamiento

Jesús Fernández

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:16

  1. 1

    La intensidad en la presión del Sanluqueño le complica el inicio del partido al Efesé, que recibe dos mazazos en quince minutos

Seguramente, de todos los escenarios que se imaginaba Javi Rey para este partido, el que se vio ayer en El Palmar era el más probable. ... En Atlético Sanluqueño fue un equipo intenso en la presión, que no dejó que el Cartagena se asentase en el partido y les hizo sufrir mucho. Avisaron dos veces antes del gol y el perseverante Juárez castigó en el minuto 6. Otra vez se vería obligado a remontar. Los locales no cambiaron su plan y siguieron atosigando al Efesé, que seguía muy incómodo e impreciso sobre el césped. Una falta que provocó Rodri, que estaba siendo uno de los mejores futbolistas, acabó en el segundo gol. La puso Zequi con mucha comba, el balón cayó en el punto de penalti y, tras un rebote, se quedó muerto en el área pequeña para que Castellano metiese la punta de la bota para hundir la moral cartagenera.

