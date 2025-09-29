El Sanluqueño arrolla y la roja de Larrea termina de sentenciar al Cartagena

Seguramente, de todos los escenarios que se imaginaba Javi Rey para este partido, el que se vio ayer en El Palmar era el más probable. ... En Atlético Sanluqueño fue un equipo intenso en la presión, que no dejó que el Cartagena se asentase en el partido y les hizo sufrir mucho. Avisaron dos veces antes del gol y el perseverante Juárez castigó en el minuto 6. Otra vez se vería obligado a remontar. Los locales no cambiaron su plan y siguieron atosigando al Efesé, que seguía muy incómodo e impreciso sobre el césped. Una falta que provocó Rodri, que estaba siendo uno de los mejores futbolistas, acabó en el segundo gol. La puso Zequi con mucha comba, el balón cayó en el punto de penalti y, tras un rebote, se quedó muerto en el área pequeña para que Castellano metiese la punta de la bota para hundir la moral cartagenera.

2 La expulsión de Larrea levanta un muro insuperable para los de Javi Rey, que no tuvieron la oportunidad de revolverse

Todo parecía una acción sin más para el árbitro. Falta y a seguir. Pablo Larrea paró en falta a Zequi para cortar la transición rápida de los gaditanos. Satoca vio la cartulina amarilla por protestar y el ex del Yeclano tenía razón en que el '10' del Efesé merecía algo más. Los locales insistieron a su entrenador para que pidiese la revisión y el colegiado fue al monitor y determinó que la entrada de Larrea sobre el capitán del Sanluque merecía la roja al golpear con los tacos en el muslo. Ahora, los de Javi Rey, además de remontar, lo tenían que hacer con un jugador menos. Algo que fue imposible, aunque tuvieron dos buenas ocasiones antes del descanso.

3 El árbitro y el FVS envuelven la primera parte en polémica tras unas revisiones contradictorias

El videoarbitraje no deja de sorprender en los campos de la categoría de bronce. Si a las paupérrimas imágenes se les suma un mal uso, deja situaciones algo increíbles de creer. En la revisión del primer gol, en ningún momento le muestran al colegiado la toma donde parece que sale el balón por banda, una situación clave para que el Sanluqueño haga el primero.

Al borde del descanso, Javi Rey le pide al árbitro que vaya al monitor a mirar el penalti que ha pitado por una clarísima mano de Nacho. Un error infantil del lateral izquierdo, que ayer no tuvo su día. Pues la imagen se centra en ver si hay un fuera de juego previo de Zequi, pero de la mano solo le muestran una vez un plano lejano y rápido, cuando la revisión debía centrarse en esa acción.

4 La poca puntería en varias opciones ofensivas impide al Cartagena meterse en el partido y creer en darle la vuelta a la tortilla

Con 2-0 y sin Larrea, Diego Gómez se topó con el poste y, unos minutos más tarde, ya con el tercer gol en el casillero local, Kudakovskiy le sacó un manoplón abajo a Kevin para mantener la ventaja antes de ir al descanso.

Tras el paso por los vestuarios, el Efesé salió animado y tuvo varias ocasiones para recortar la distancia y creer en que era posible el milagro. Luismi, Rubén Serrano y Ortuño tuvieron oportunidades para hacerlo.

5 Rey se queda con solo un defensa puro y mete toda la ofensiva posible para intentar conseguir la machada

Al técnico gallego, la mala primera parte y el abultado resultado adverso no le hicieron dejar de creer en que sacar algo positivo de El Palmar. En el descanso quitó a Perejón, Baz y Diego Gómez para meter a De Blasis, Alcáñiz y Calderón. En el 55 ya había gastado los cambios cuando metió a Ortuño y a Ander Martín por Nacho y Kevin. Un once que se quedó con Fidalgo y Serrano como centrales. Ander y Calderón tenían toda la banda para ellos. El Chiquito, Alcáñiz y Luismi se repartían por el centro del campo e intentaban enlazar con Chiki y Ortuño. Un once muy ofensivo al que se aferró el míster albinegro en su empeño de no dar el brazo a torcer. Llegaron a generar alguna duda en el cuadro local, pero no fue suficiente para arreglar la desastrosa primera mitad.

Javi Rey: «Ellos jugaron al 200% y nosotros al 80%»

Ampliar Javi Rey ordena a los suyos tras un gol del Sanluqueño. LOF

El entrenador del Efesé, Javi Rey, se enfrentó a la rueda de prensa más dura desde que dirige al equipo. La imagen que dejaron en El Palmar fue mala y así lo reconoce Javi Rey: «Cuando pierdes un partido 3-0 es porque el equipo rival es superior». Sin excusas asume la derrota el técnico, que quiso «felicitar al Atlético Sanluqueño, que fue «infinitamente mejor» porque «ellos jugaron al 200% y nosotros al 80%».

Rey cree que la derrota parte de muchos «errores individuales, ya no solo en la acción de la expulsión, sino que el 1-0 es un error individual. El 2-0 lo mismo y el 3-0 es una situación evitable». Unas acciones que revisará junto a su plantilla esta semana en el análisis de vídeo en el que tratarán de llegar a la conclusión de por qué, si sabían lo que iba a ocurrir en El Palmar, no lo evitaron y acabaron 2-0 abajo en el inicio del encuentro. «Fuera de casa es prácticamente imposible puntuar. Por eso, no podemos tirar los primeros 15 minutos como hicimos», dijo Rey, refiriéndose a la igualdad que hay en la categoría.

El míster gallego no quiso entrar demasiado en el tema arbitral, solo dijo que no entendía cómo podían estar los jugadores del Sanluqueño encima del árbitro en las revisiones y cuando lo hizo Kevin, le sacó tarjeta amarilla. «Eso sí que me fastidia», zanjó el entrenador albinegro.