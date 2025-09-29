Al Murcia le falta contundencia para no caer en la red de Javi Vázquez

El Real Murcia ofreció varios cambios y muchos detalles al conocerse el once inicial. Piñeiro estaba en la portería, Sekou era central, Mier y David ... Vicente iban a compartir la banda derecha, Palmberg entraba en la medular y Moyita era el mediocentro. Eso sí, al menos a nivel estructural, todo siguió siendo muy parecido en fase ofensiva. El 3-1-4-2 ya habitual en ataque se mantuvo, esta vez con Mier cerrando, Ekain en su zona de interior izquierdo y Pedro Benito siendo un segundo delantero. David Vicente regresó a la titularidad para seguir siendo el que abriera el campo por la derecha. Esta vez la amplitud por la izquierda fue cosa de Cristo sin el lesionado Bustos.

2 Un Real Murcia que buscaba ser más contundente en defensa encajó nada más empezar el 1-0 con un Alberto que pasó apuros ante Manín

Para que el Real Murcia sea un mejor equipo, necesita tener más contundencia atrás y más eficacia ofensiva. Pero el de ayer será otro partido en el debe en cuanto a la parcela defensiva. No hubo esa contundencia cuando en el minuto 1 encajó casi sin tiempo para nada el 1-0. Obeng pudo centrar y Manín pudo rematar en el área. Fue ante un Alberto González más pendiente del marcaje que del balón. El central gijonés no tuvo una primera parte nada cómoda con el fuerte delantero, que le dio trabajo siendo el principal delantero de su equipo, descargando y siendo una referencia dentro del área en alguna ocasión más.

3 El equipo andaluz quiso anticiparse a cualquier alternativa grana y jugó con un 5-2-1-2, con Juanma siempre encima de Moyita

El Algeciras también jugó sus bazas. Javi Vázquez, su entrenador, había anticipado que tenían trabajadas las distintas alternativas que pudiera presentar el Murcia tanto por sistema como por perfiles de los jugadores. Viendo el desempeño en el campo fue un trabajo bien hecho. Se vio un equipo albirrojo organizado en un 5-2-1-2. Cinco atrás para defender bien la anchura ante los carrileros granas y tres jugadores arriba. Uno de ellos, Juanma García, tuvo un papel importante. Jugó por detrás de los dos delanteros y se encargó de estar atento siempre sobre Moyita, intentando tapar líneas de pases y que el Murcia no encontrará fácil el buen pie del que fuera mediapunta en su día. Palmberg y Ekain, los interiores, tampoco supieron darle esa fluidez al equipo.

4 Con más espacios a la contra, Rastrojo mostró su velocidad a la espalda de Cristo y superó a un Andrés que sustituyó a Sekou

En la segunda parte pudo aparecer más Rastrojo, un extremo rápido y vertical que jugó arriba con Manín y que en el contexto del 1-0 pudo explotar los espacios. Fue el jugador que transmitió más desequilibrio en el Algeciras y puso en aprietos en este caso a Andrés Carmona, que entró tras el descanso por Sekou para jugar en ese perfil de central izquierdo en la defensa de tres. El murciano no pudo sujetar la rapidez del atacante y se vio apurado y sufriendo en situaciones límite teniendo que cubrir la espalda también de un Cristo que sin Bustos tuvo que jugar más avanzado.

5 Los murcianistas no dieron respuesta en la segunda parte, enredados en las líneas de un rival más intenso y sin poder asistir a un Flakus aislado

El paso de los minutos no sirvió para que el Real Murcia se corrigiera. Sus mejores opciones en taque se quedaron en el primer tiempo. Tras el descanso, el equipoacada vez resultó más espeso y precipitado, enredándose continuamente en el entramado defensivo de un Algeciras, además, más intenso en los duelos. Una falta de fútbol que como consecuencia última castigo a un Flakus sin ventajas durante el partido y que ya en el gol anulado en la primera parte tuvo que rascar para encontrar la portería contraria. La entrada de Cadorini o las apariciones de Juan Carlos Real o Isi Gómez tampoco desbloquearon a un equipo que demostró una falta de energía impropia del Murcia exuberante que pretende ser.

«Hay que dar un giro radical», admite el técnico pimentonero

Ampliar Joseba Etxeberria, entrenador del Real Murcia. LOF

El Real Murcia se vino de vacío del Nuevo Mirador al perder 1-0 ante el Algeciras. «Para nosotros es un golpe duro. Hemos visto a un rival que ha competido, que ha ido con todo en cada jugada y nosotros no. Si no metes esa intensidad, el talento no aparece. Nos va a venir bien para espabilar. Lo mejor es que el equipo ha tocado fondo en la jornada 5. Es el momento de sacar la personalidad», valoró Joseba Etxeberria.

El técnico grana insistió sobre esos problemas del equipo: «En las anteriores cuatro jornadas tuvimos fases bastante buenas y otras malas, pero sin esta sensación. En el último tramo del primer tiempo hemos tenido situaciones para hacer algún gol. La idea era darle continuidad a eso. El Algeciras ha defendido muy bien, pero tenemos que ir con mucha más intención a cada jugada, a cada duelo. Hay que dar un giro radical en cuanto a esa mentalidad competitiva».

Con esta derrota, el conjunto murcianista suma cinco puntos de 15. «El balance es muy pobre. Tenemos tiempo, pero el tiempo empieza ya. No me gusta hablar al final de los partidos, sino al día siguiente porque puedes reflexionar, pero creía necesario hablar estando todos calientes. Lo primero para mejorar es aceptar que estás mal. Así se lo he dicho a los jugadores», admitió.