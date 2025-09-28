La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un Real Murcia torpe naufraga en Algeciras

El equipo grana, desnortado y sin ideas, se muestra impotente y sin criterio ante un rival que ganó gracias a un gol a los dos minutos

José Otón

José Otón

Domingo, 28 de septiembre 2025, 20:55

El Real Murcia estuvo perdido en el Nuevo Mirador. Incluso estuvo lejos de ser el Real Murcia de las semanas pasadas en las que solo ... le faltó puntería para ganar algún partido más. Antecedentes en los que nunca se mostró tan roto y errático como en tierras gaditanas. Etxeberria hizo una cascada de cambios inesperados, cambió su plan de juego buscando soluciones, pero todo le salió mal y su equipo se mostró impotente, desnortado, mostrando un fútbol embarullado ante un rival que solo necesitó tener las ideas más claras para ganar.

