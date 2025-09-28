Un Real Murcia torpe naufraga en Algeciras

El Real Murcia estuvo perdido en el Nuevo Mirador. Incluso estuvo lejos de ser el Real Murcia de las semanas pasadas en las que solo ... le faltó puntería para ganar algún partido más. Antecedentes en los que nunca se mostró tan roto y errático como en tierras gaditanas. Etxeberria hizo una cascada de cambios inesperados, cambió su plan de juego buscando soluciones, pero todo le salió mal y su equipo se mostró impotente, desnortado, mostrando un fútbol embarullado ante un rival que solo necesitó tener las ideas más claras para ganar.

El equipo grana, además, tiene pocas excusas que poner encima de la mesa. No hizo nada para empatar y mereció perder. El Algeciras tiró ocho veces a puerta, tres veces más que los granas, un equipo falto de tensión en algunos lances del choque que cometió fallos infantiles y que en muchas fases del encuentro se dejó embargar por los nevios, carencia impropia de algunos futbolistas que han tocado muchas veces el fútbol profesional. Ni los dos goles anulados a Benito y Flakus valen como escudo. El equipo grana se mantiene a solo tres puntos del 'playoff' pese a haber sumado solo 5 puntos de 15 posibles, aunque tiene mucho que mejorar si quiere cumplir el sueño de la afición murciana.

Algeciras Iván Moreno, Joseca (Dani Garrido, 70), Mayorga, Víctor Ruiz, Tomás, Obeng (Coch, 80), Iván Turrillo (Óscar Castro, 45), Jony Álamo (Riley, 80), Rastrojo, Juanma (Arauz, 70), Manín. 1 - 0 Real Murcia Piñeiro, David Vicente, Alberto González, Sekou (Andrés López, 45), Jorge Mier, Palmberg (Real, 56), Moyita (Antonio David, 86), Pedro Benito (Cadorini, 56), Ekain (isi Gómez, 80), Cristo Romero y Flakus. Goles: 1-0, min. 2, Manín.

Árbitro: Rubén Ruipérez, castellano manchego. Mostró tarjetas amarillas a Moyita, Sekou, Víctor Ruiz, Joseca, Real, Cadorini, Andrés López, Tomás Sánchez, Maín y Riley.

Incidencias: Nuevo Mirador de Algeciras, 3.000 espectadores.

Revolución fallida

La alineación de Joseba Etxeberria no pudo llegar más cargada de sorpresas. Empezando por la portería, que fue para Diego Piñeiro en detrimento de Gazzaniga, el que parecía titular indiscutible. Pese a las bajas de Saveljich y Antxon Jaso, el técnico vasco no le dio la titularidad a Héctor en el centro de la defensa y sí a Sekou, más fuerte físicamente. Además volvió al once David Vicente y también Palmberg, que sentó a Isi Gómez. Pero la principal novedad, más que los nombres, fue el cambio de sistema ya que los granas jugaron con tres centrales (Mier, Alberto González y Sekou) y dos carrileros como Vicente y Cristo Romero. Moyita formó pareja en la medular con Palmberg, mientras que Benito, Ekain y Flakus eran los jugadores granas más adelantados. Pero nada funcionó.

El arranque del choque en el Nuevo Mirador no pudo ser peor. Cuando solo había transcurrido un minuto de juego una internada por la izquierda de Obeng acabó con un centro al corazón del área que Manín transformó en gol rematando en el área pequeña. En la foto salieron retratados tanto David Vicente, que debió defender al centrador con más intensidad, Piñeiro, que salió pero no salió pudiendo hacer más, y Alberto González, que fue superado por el goleador local.

El golpe dejó aturdidos a los granas, aunque supieron tirar de orgullo para contrarrestar el 1-0 tan madrugador. A los cinco minutos un saque de esquina de pizarra, botado por Moyita y mejorado por Palmberg, que la dejó pasar, acabó con un remate peligroso de Mier. Después fue Vicente el que se probó con un zurdazo raso antes de otros remates del equipo grana que no vieron puerta. Fue un espejismo que duró diez minutos, hasta que el Murcia bajó la intensidad y se alejó del empate.

Su ataque comenzó a ser previsible, su energía se diluyó y el choque se volvió bronco. Sekou estaba incómodo y vio amarilla tras intentar recuperar un balón que él mismo perdió. El equipo de Etxeberria no tenía continuidad, aunque volvió a despertar a diez minutos del final. De hecho Pedro Benito marcó, pero estaba en fuera de juego claro. Alberto González jugó con fuego tirando de la mano a Manín antes de rematar y el colegiado lo revisó, pero no pitó penalti por los pelos. Justo lo que pasó en el 48 cuando Flakus hizo el 1-1 con un toque sutil tras un centro de Mier y el tanto no subió al marcador por otro fuera de juego, éste milimétrico. Un gol que hubiera cambiado el choque.

Etxeberria intentó hacer más fiable a su equipo sentando a Sekou, con amarilla, por Andrés López, que se estrenaba en la temporada. A los cinco minutos de la reanudación el Algeciras enseñó el colmillo y generó dos acercamientos peligrosos, uno de ellos generado por Obeng, que superó a Moyita con facilidad para poner un balón al área que se paseó a un metro de la línea de gol. Después fue Rastrojo el que minimizó a los defensores granas. El empuje visitante era insuficiente, el Murcia no tenía desborde, y Etxeberria hizo cambios buscando agitar a su equipo en ataque con Cadorini y Real. Los granas eran un equipo atascado, sin recursos y necesitaba cambiar cosas.

Andrés López tuvo el empate en un córner botado por Moyita que el defensa murciano no supo orientar adecuadamente cuando tenía todo para marcar de cabeza. Pero poco más hizo el Real Murcia para merecer el empate en la segunda mitad. No supo. Apenas un par de apariciones de Cristo Romero, desaparecido hasta entonces, hicieron albergar esperanzas a los visitantes, pero pronto se acabó. El equipo grana se fue ahogando poco a poco en su propia inoperancia y cada vez fue mostrando peores sensaciones, de hecho estuvo más cerca el 2-0 que el 1-1. El equipo de Etxeberria, que no termina de despegar, dejó una imagen preocupante en el Nuevo Mirador ya que tuvo más de noventa minutos para empatar ante un rival que no había ganado en casa y estuvo demasiado lejos de hacerlo.