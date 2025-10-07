El viaje del Imserso más barato: cuesta 130 euros y tiene una duración de cuatro días La escapada cuenta con régimen de media pensión

Este es el viaje del Imserso más barato: cuesta 130 euros y tiene una duración de cuatro días.

Los pensionistas ya pueden ir preparando la maleta para los viajes del Imserso. Este lunes ha dado el pistoletazo de salida la comercialización de la temporada de 2025/2026 en algunas comunidades autónomas, aunque el turno de la Región de Murcia para realizar las reservas será el 8 de octubre. Esta edición contará con 879.213 plazas y trae importantes novedades: la tarifa plana de 50 euros para pensiones más bajas y la posibilidad de viajar con mascotas, siempre que se cumplan unas condiciones.

El sistema para realizar la reserva de un viaje del Imserso es muy sencillo: la carta de acreditación que los interesados recibieron en sus domicilios el pasado mes de septiembre incluye una clave de cuatro dígitos que permite inscribirse de manera telemática. No obstante, también está la opción de acudir a una agencia de viajes autorizada, donde será necesario presentar el Documento Nacional de Identidad.

¿Cuál es el viaje más barato?

No todas las escapadas incluidas en el programa se ajustan de la misma manera al bolsillo de los usuarios. Por ello, el catálogo ofrece una amplia variedad de opciones que permiten elegir entre diferentes destinos, modalidades de turismo, duración y, por supuesto, precios. Según la previsión de precios para la temporada 2025/2026, las tarifas varían de forma considerable en función del tipo de viaje elegido. El más caro, que incluye una estancia de 10 días y 9 noches en temporada alta en las Islas Canarias cuesta 564 euros.

El viaje más barato cuesta 132,91 euros y se corresponde con el llamado 'capitales de provincia', que tiene una duración de cuatro días y tres noches. Para aprovechar este precio, se tiene que disfrutar en los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Hay que tener en cuenta que el alojamiento incluido es en habitación doble a compartir y que, si el beneficiario desea uso individual, se aplicará un suplemento de 26 euros por noche.

Además, el régimen es de media pensión y el transporte no está incluido en esta modalidad. Asimismo, el Imserso recuerda que la tarifa se incrementará en 100 euros para los segundos y sucesivos viajes que reserven los usuarios en cada temporada, independientemente de que sean del mismo o diferente lote.

