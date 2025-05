Estos son los pensionistas que tendrán que pagar 100 euros más en los viajes del Imserso de este año

Ana de Dios Jueves, 15 de mayo 2025, 18:35 Comenta Compartir

Sin duda, una de las noticias más destacadas de los viajes del Imserso para la temporada 2025/2026 es la introducción de una tarifa plana de 50 euros por viaje. Esta medida está dirigida a aquellos pensionistas con bajos ingresos que cumplan ciertos requisitos. Es la primera vez que podrán acceder a un precio fijo por viaje, sin importar el destino elegido.

Otra de las grandes novedades incorporadas es la posibilidad de viajar con mascotas, una opción disponible para «aquellas personas que cuidan de animales». Esta medida busca facilitar que los beneficiarios puedan mantener los cuidados de sus compañeros animales durante sus vacaciones.

En estos casos tendrás que pagar 100 euros más

No obstante, la nueva temporada también introduce cambios que no resultan tan beneficiosos desde el punto de vista económico para algunos pensionistas. Uno de los más relevantes es la implantación de un suplemento de 100 euros para quienes reserven más de un viaje por temporada. Esta medida busca dar respuesta a una de las quejas más frecuentes de los usuarios: la acaparación de plazas. Así, se pretende lograr un reparto más equitativo entre todos los solicitantes.

Según lo establecido en el pliego de condiciones del programa, «los segundos y sucesivos viajes que disfruten los usuarios del programa de turismo en cada temporada tendrán un suplemento de 100 euros cada uno de ellos, sin importar que sean del mismo o de diferente lote».

Además, quienes decidan viajar en temporada alta también deberán afrontar un recargo adicional. No obstante, estos suplemento, tanto por viajes sucesivos como por viajar en temporada alta, no se aplicarán en ningún caso a las plazas reservadas para personas cuyos ingresos sean iguales o inferiores al importe de las pensiones no contributivas de jubilación o invalidez de la Seguridad Social.

Otros suplementos en los viajes del Imserso

Por norma general, el precio de los viajes del Imserso incluye alojamiento en habitación doble compartida en hoteles seleccionados. Sin embargo, si el viajero desea una habitación individual, deberá abonar un coste adicional, que varía según el destino: 22 euros por noche en Baleares y la Península, 24 euros en las Islas Canarias y 26 euros en los viajes de turismo de interior.

Tampoco se deben pasar por alto los posibles costes extra en época navideña. En temporadas anteriores, los turnos especiales de Navidad y Fin de Año estaban incluidos, pero el año pasado dejaron de ofrecerse, por lo que es posible que este año se mantenga la misma política. Además, las cenas y comidas especiales tendrán un suplemento adicional de 20 euros por persona.

