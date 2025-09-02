Estos son los requisitos para participar en los viajes del Imserso para las personas con discapacidad Este programa tiene como objetivo «fomentar la autonomía de las personas mayores ofreciendo actividades culturales y recreativas que contribuyen a mejorar su salud y calidad de vida, al tiempo que actúan en la prevención de la dependencia»

Ana de Dios Martes, 2 de septiembre 2025, 19:01 Comenta Compartir

La puesta a la venta de los viajes del Imserso para la temporada 2025-2026 está a la vuelta de la esquina. El pasado 23 de julio concluyó el plazo de presentación de solicitudes, un trámite imprescindible para acceder a las plazas de este programa de turismo social. Gracias a él, año tras año, miles de pensionistas y beneficiarios de la Seguridad Social disfrutan de estancias en la costa, escapadas culturales y circuitos por diversas regiones del país a precios muy asequibles.

En esta nueva edición se incorporan novedades que amplían las opciones de los participantes. Una de las medidas más destacadas es la creación de una tarifa plana de 50 euros destinada a personas con menos recursos económicos, lo que representa un esfuerzo por hacer el programa más inclusivo. También se incluye la posibilidad de viajar con la mascota y se introduce un suplemento de 100 euros para quienes reserven más de un viaje por temporada, con el fin de asegurar un reparto más equilibrado de las plazas.

Este programa, que se celebra cada año, tiene como objetivo «fomentar la autonomía de las personas mayores ofreciendo actividades culturales y recreativas que contribuyen a mejorar su salud y calidad de vida, al tiempo que actúan en la prevención de la dependencia». Por este motivo, también pueden participar personas con discapacidad que sean beneficiarias de una pensión de incapacidad permanente, siempre que cumplan con determinados requisitos.

Los requisitos de acceso están claramente definidos. Pueden participar los pensionistas de jubilación de la Seguridad Social, los pensionistas de viudedad con 55 años o más, los pensionistas por otros conceptos y los perceptores de prestaciones o subsidios de desempleo a partir de los 60 años. También están incluidos los asegurados o beneficiarios de la Seguridad Social que tengan cumplidos 65 años.

Qué debes tener en cuenta si tienes una discapacidad

Además, el Imserso establece un sistema de adjudicación de plazas basado en la puntuación obtenida tras valorar distintos criterios. La discapacidad juega un papel esencial, ya que quienes la acrediten recibirán 10 puntos adicionales.

Por ello, para acceder al programa en caso de discapacidad es necesario contar con un grado igual o superior al 33% (para la asignación de puntos en el Programa de Turismo) o del 45% en el caso de hijos de personas mayores que participen, según especifica la sede electrónica del Imserso. Asimismo, se exige que los usuarios puedan valerse por sí mismos en las actividades básicas de la vida diaria.